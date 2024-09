Stoltenberg pleacă de la conducerea NATO cerând guvernelor europene sceptice să lucreze cu Trump, dacă va câștiga alegerile

Cu o zi înainte de a se retrage din funcția de secretar general al NATO, Jens Stoltenberg a cerut luni guvernelor europene sceptice să „facă tot ce le stă în putință” pentru a-l convinge pe Trump să mențină sprijinul SUA pentru Ucraina, dacă acesta va câștiga alegerile din noiembrie.

„Oricine ar fi ales ca președinte al Statelor Unite în noiembrie cred că este important ca aliații europeni să se angajeze cu Statele Unite pentru a se asigura că acestea continuă să sprijine Ucraina”, a declarat Stoltenberg pentru POLITICO în ultimul său interviu individual cu presa în calitate de șef al NATO.

El va fi înlocuit marți de fostul prim-ministru olandez Mark Rutte, marcând sfârșitul celor 10 ani ai norvegianului la cârma alianței, devenind al doilea cel mai longeviv șef din istoria NATO.

Deși Stoltenberg a condus NATO prin tumultoasa administrație Trump în perioada 2017-2021, el nu a vrut să speculeze de ce candidatul republican l-a ironizat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski ca fiind „cel mai mare vânzător din istorie” săptămâna trecută înainte de o întâlnire în SUA.

Cu toate acestea, Stoltenberg a reamintit eforturile lui Trump în calitate de președinte de a furniza Ucrainei rachetele Javelin, o armă antitanc cu care trupele ucrainene au rezistat invaziei ruse.

„Este important ca aliații europeni să nu creeze profeții care se împlinesc singure, ci de fapt ... să facem tot ce putem pentru a ne asigura că SUA continuă să sprijine Ucraina”, a declarat șeful NATO. Toți aliații europeni, a adăugat el, ar trebui „să transmită foarte clar Statelor Unite” că „nu vor aduce pacea” în Ucraina dacă aceasta nu poate continua ca națiune suverană și independentă.

Trump a cheltuit o mare cantitate de energie criticând Europa - în special Germania - pentru că nu a reușit să îndeplinească obiectivul NATO de a cheltui 2% din PIB pentru apărare.

De la 3 la 23

Sub conducerea lui Stoltenberg, alianța de 32 de state a văzut cum numărul țărilor care îndeplinesc acest obiectiv a crescut de la 3 la 23.

„Vestea proastă este că 2% nu este suficient. Nu sunt dispus să dau o cifră specifică, pentru că a depins foarte mult de modul în care acestea (n.r. țările membre) și-au organizat propria apărare... Este evident că trebuie să fie semnificativ mai mult de 2 procente”, a declarat Stoltenberg în interviu.

De asemenea, el a ripostat la sugestiile țărilor baltice și ale Germaniei potrivit cărora regiunea baltică ar putea fi atacată de Rusia în doar cinci ani.

„Nu ar trebui să vorbim ca și cum este inevitabil ca Rusia să atace. Chestia este că NATO este acolo pentru a preveni acest lucru”, a spus el, subliniind descurajarea credibilă a NATO. „Mă tem de o parte din retorica ce indică într-un fel că într-un anumit număr de ani Rusia va ataca. Nu, ei nu vor ataca atâta timp cât suntem puternici și uniți. Și acesta este scopul NATO”, a mai precizat Stoltenberg.

Aceasta încetează să mai fie problema lui Stoltenberg când părăsește NATO marți - și a avut cuvinte frumoase pentru succesorul său.

„Sunt absolut sigur că Mark Rutte are toate calificările pentru a fi un secretar general perfect și bun. Cred că este un punct forte al națiunilor democratice și al instituțiilor democratice ... faptul că ne schimbăm la vârf. Este o parte din ceea ce face NATO puternică”, a spus el.

Stoltenberg a descris ca fiind un sentiment „ciudat” să plece după 10 ani. „Este timpul să plec... Dar, în același timp, îmi va fi dor de NATO. Am prieteni, am oameni aici care îmi vor lipsi, dar asta face parte din viață. Și, ca să fiu sincer, am mai demisionat înainte și întotdeauna am avut același sentiment de a păși în gol... De fiecare dată se va întâmpla ceva nou și interesant”, a adăugat el.

