Știi cine e tânăra din aceste fotografii? A ajuns una dintre cele mai puternice femei din Europa / mai multe imagini, în articol

Este vorba despre președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, cea care a reușit în ultimii ani să ducă statul pe care îl conduce pe un drum ireversibil de integrare europeană, după războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Maia Sandu a crescut în notorietate la nivel mondial mai ales după ce președintele american Joe Biden a nominalizat-o, într-un discurs istoric ținut la Varșovia la începutul anului 2023.

„Dau exemplu determinarea oamenilor din Republica Moldova de a trăi în libertate, atunci când și-au dorit să intre în Uniunea Europeană. Nu știu unde se află președinta Maia Sandu aici, în mulțime, dar sunt mândru că sunt alături de ea și de poporul din Moldova”, a spus la acea vreme președintele american Joe Biden.

O fotografie cu Maia Sandu a fost publicată de actualul deputatul Vasile Șoimaru din Parlamentul Republicii Moldova. El a postat diploma de economist pe care Maia Sandu a obținut-o în 1994 la Facultatea de Management din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM). Însuși Vasile Șoimaru a semnat diploma Maiei Sandu, deoarece la acea vreme se afla în poziția de vice-rector al ASEM.

„Regretatul rector-fondator al ASEM, Prof. Paul Bran, mi-a pus pe birou spre semnare majoritatea diplomelor celor vreo 600 de absolvenți ai anului 1994, printre care se afla și diploma fostei studente, Maia Sandu, care ne-a demonstrat cu un an mai devreme ce curaj avea atunci când venise la rectorat din partea grupei studențești să ne prevină că ei, studenții, nu vor mai veni la prelegerile unui profesor corupt până nu-l vom înlătura de la procesul educațional... Respectivul cadru didactic a înțeles la timp: Cu Maia nu e de glumit!... și a aterizat cu succes într-o instituție privată... Mi-am amintit de acest caz atunci când am văzut-o pe fosta studentă ASEM-istă în fruntea Ministerului educației la începutul bătăliei: bacalaureat fără corupție!, cu camere de supraveghere video în sala de examinare!!!...“, a scris acum ceva timp Vasile Șoimaru.

Maia Sandu, amintiri din copilărie

Într-un interviu acordat TV8 în 2020, Maia Sandu a vorbit despre copilăria, adolescența și mutarea sa la Chișinău, unde a făcut facultatea, potrivit ea.md.

„Mie nu mi-a plăcut ideea să mă mut la Chișinău. Eu mă simțeam foarte bine acasă, cu părinții mei și am trecut destul de greu prin perioada de adaptare. Asta se întâmpla în ’89- ’90 când situația economică era destul de proastă. A fost mai dificil. Eu am vrut să vin acasă. Mă întrebam ce să fac să las facultatea și să mă întorc acasă la părinți. Asta cred că a durat vreo doi ani de zile, până m-am acomodat, după care lucrurile au arătat altfel.

„A fost o experiență extraordinară pentru mine din mai multe perspective și pentru că am avut profesori foarte buni. Am avut colegi extraordinari din vreo 70 de țări. Au fost foarte diferiți, cu experiențe extrem de interesante. Acum am prieteni în toată lumea”, mărturisea Maia Sandu în urmă cu patru ani.

