”Ştefan Godei ăsta nu e un oarecare”. Bogdan Chirieac, după avertismentul lui Marcel Ciolacu: Voi plătiţi nota de plată!

"Vor urma noi demiteri" a anunţat premierul Marcel Ciolacu în discursul de azi. Se cere şi demisia Ralucăi Turcan, după ce PSD a pierdut doi dintre cei mai importanţi miniştri. Vine revanşa? A început deja anul electoral? Ce se pregăteşte? Ce urmăreşte PSD? Cine ar trebui să aibă emoţii?

Bogdan Chirieac vine cu câteva dezvăluiri:

"Eu cred că doamna Raluca Turcan va pleca. Nu-mi este foarte clar ce are domnia sa sau ce a semnat acum doi ani. Dar din momentul în care premierul i-a cerut demisia, probabil că doamna Turcan va pleca. Mă gândesc că înainte de această declaraţie a lui Marcel Ciolacu, a fost consultat preşedintele Nicolae Ciucă. Altminteri, vă daţi seama cum ar fi ca premierul şef al Guvernului să ceară demisia unui ministru şi PNL să spună - Ei, nu! Uite că nu demisionează! În momentul acela se rupe coaliţia!

Mă îndoiesc că domnul Marcel Ciolacu nu s-a consultat şi cu domnul Nicolae Ciucă în legătură cu acest lucru. Gândiţi-vă că prăbuşirea de imagine a PSD-ului cauzată de scandalul cu doamna Firea este foarte importantă, iar Marcel Ciolacu e deja un om politic cu prea multă experienţă să nu-şi dea seama de acest lucru. Faptul că încearcă să cureţe partidul şi guvernul e un fapt pozitiv! Eu credeam că nu poate să facă asta în an electoral! Că, practic, a început anul electoral, despre ce vorbim? Primele alegeri sunt peste zece luni de zile! Din toamnă intrăm direct în campanie.

Bineînţeles că oamenii politici vor spune şi anul viitor, în aprilie, că încă nu a început campania electorală! Deci... cu toţii sunt în campanie, iar PSD are nevoie de un candidat la Primăria Generală a Capitalei. Şi are de unde alege, să ştiţi! E Robert Negoiţă, e Daniel Băluţă... ca să vorbim numai din grădina lor! Plus că pot alege o altă personalitate. Din momentul acesta se clatină serios şi scaunul lui Nicuşor Dan. Câtă vreme candida doamna Firea, şansele lui Nicuşor Dan erau semnificative. Nu că o bătea pe doamna Firea dar, în orice caz, el avea şanse semnificative să câştige. Fără doamna Firea, practic, nici Nicuşor Dan nu mai are suficientă susţinere. Doamna Firea avea "calitatea" de a atrage foarte multă ură" a spus Chirieac, în direct la România TV.

Cine sunt "godeii" din discursul lui Ciolacu

"Cu siguranţă, mulţi din conducerea partidului şi din jurul domniei sale ştiu de "godei"... Repet, Ştefan Godei ăsta nu e un oarecare, sunt dovezi furnizate de presă. Era un apropiat, consilier al doamnei Gabriela Firea. Atenţie, deci, că nu e chiar oricine... un fotograf de la partid care şi-a făcut o mega afacere, să fim serioşi! Dar premierul Marcel Ciolacul încearcă să treacă peste acest lucru şi să spună că doamna Firea nu are legătură - mă rog, e bine şi pentru partidul domniei sale. Este un avertisment de genul - Atenţie! Când ei fac prostii, voi plătiţi nota de plată!" este interpretarea dată de analistul politic Bogdan Chirieac.

