Statul Carolina de Nord, distrus de Uraganul Helene. Peste o sută de persoane decedate / video

Furtuna a provocat moartea a peste 100 de persoane în statele Carolina de Nord, Carolina de Sud, Georgia, Florida, Tennessee și Virginia, iar numărul victimelor este așteptat să crească odată cu ajungerea echipelor de salvare în orașele izolate și restabilirea telecomunicațiilor.

„Sunt mulți oameni care suferă. Când nu ai curent electric, când nu ai semnal la telefonul mobil, când nu ai apă, situația este catastrofală”, a declarat guvernatorul din Carolina de Nord, Roy Cooper, luni seara, pentru MSNBC. „Unele dintre comunitățile noastre sunt complet distruse”, a adăugat el.

Statul Carolina de Nord coordonează 92 de echipe de căutare și salvare din 20 de state și din partea guvernului federal al SUA, a precizat Cooper. Cele mai multe eforturi de salvare sunt concentrate în partea de vest a statului, unde furtuna a distrus drumuri, a smuls copaci și a aruncat casele în aer.

⚠️ Major Hurricane Ian had pressure of 941MB.

Hurricane Helene is ALREADY down to 945MB.



The lower the barometric pressure, the more intense the hurricane.



Folks, this is NOT GOOD. pic.twitter.com/kHWqVIVbLA