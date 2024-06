Spitalul Foișor, în top 5 Europa. Gabriela Firea: Singurul loc din țară unde există o instalație de spălare și dezinfectare a paturilor

Gabriela Firea, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a vorbit în cadrul emisiunii DC Votez despre situația Spitalului Foișor, care a fost în atenția publică după internarea actorului Florin Piersic, făcând o paralelă cu Spitalul Gomoiu, pe care l-a găsit sub formă de șantier abandonat.

”Am găsit un șantier abandonat, fără constructor, fără consultant, fără diriginte, fără angajați, fără nimic. Am fost la fața locului și nu aveam cu cine să vorbesc. (...) I-am chemat câteva luni, pe toți, la discuții. Am refăcut toate procedurile, în sensul respectării contractelor, s-au plătit parte din datorii și am luat-o, practic, de la zero. Am terminat cădirea, am dotat. O clădire fără medici și fără aparatură, nu înseamnă că este spital.

De asemenea, am văzut cu toții și toată presa a afirmat, că a fost cazul îndrăgitului nostru actor, Florin Piersic, care a fost internat la Spitalul de Ortopedie și Traumatologie Foișor.

Această clădire, care este top 5 Europa, cu aparatură ultra-modernă, acolo este singurul loc din țară unde există o instalație de spălare și dezinfectare a paturilor, apropos de nosocomiale, pe sistem european, în care se deschide sub pat, ca un lift, se trage patul, se duce pe un circuit și revine pe un altul, tocmai pentru a preîntâmpina contaminările”, a declarat Gabriela Firea, adăugând că ”toate aceste lucruri s-au făcut în mandatul meu”.

