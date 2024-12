Soluția naturală pentru a scăpa de kilogramele în plus. Thea Haimovitz: Am făcut acest lucru și a funcționat / video

Thea Haimovitz a povestit că, deși a fost activă toată viața și nu a avut probleme cu greutatea, a luat în greutate în urma unor pierderi personale și a pandemiei de COVID-19. Aceasta a reușit să slăbească folosind dieta cu oțet de mere, pe care o consideră eficientă pentru reducerea greutății.

„Cea mai populară, cea mai comună și cea mai folosită este dieta cu oțet de mere: se bea dimineața pe stomacul gol, se bea după-masă. Este o rețetă recomandată de modele. Heidi Klum, Fergie au povestit în revista Allure, care acum există doar online, cum beau ele 3 lingurițe de oțet înainte de masă și cum își mențin ele silueta.

La noi în țară s-a spus frecvent că oțetul de mere e sănătos. Cei din zona medicală spun că nu există vreo dovadă științifică, vreun fundament științific prin care un medic ar putea să recomande să bei atât oțet de mere. Până la urmă, ce este oțetul? Este un acid.”, a spus Mirela Vescan.

„Vreau eu să-ți povestesc. Mai sunt și alte diete care ne vor face să vorbim sau să zâmbim, dar în ceea ce privește oțetul de mere, eu sunt o dovadă vie a faptului că oțetul de mere te poate ajuta în diete extraordinar.

După cum știi, eu am făcut sport o viață întreagă. 15 ani am făcut atletism de performanță, mai apoi am fost angajată până la 38 de ani într-o activitate în care am antrenat un personal bine antrenat și el la rândul lui.

Niciodată nu am fost supraponderală până când s-au întâmplat ca oameni importanți din viața mea, unul după altul, au plecat într-o călătorie mai lungă, după care a venit COVID și așa m-am trezit cu 20 de kilograme în plus. Noroc că sunt înaltă și nu s-a văzut foarte bine, dar se vedea pe mine că duc cu greu aceste 20 de kilograme.", a spus Thea Haimovitz.

„Nimic nu a funcționat până când am ajuns să pun în practică dieta cu oțet de mere"

Thea Haimovitz a povestit că a încercat multe diete și sport pentru a slăbi, însă doar dieta cu oțet de mere s-a dovedit eficientă. Aceasta presupune consumul zilnic al unei lingurițe de oțet de mere diluat în apă, pentru a controla curba glicemică și a susține arderea grăsimilor.

„Am încercat în fel și chip să dau jos, tot felul de diete, inclusiv sport, nimic nu a funcționat până când am ajuns să pun în practică dieta cu oțet de mere. Până când am ajuns la această curbă glicemică pe care am pus-o în practică. Curba glicemică, ca să poți să ai grijă de ea, să nu urce, se bazează pe oțetul de mere.

Eu, în fiecare dimineață, ori beau apă cu lămâie, ori beau apă cu o linguriță de oțet de mere. Înainte de a mânca alimente care știu sigur că îmi pot ridica curba glicemică se spune să bei un pahar de apă cu oțet de mere sau, dacă nu ai oțet la tine, să iei aceste pastile cu oțet de mere. Se mai spune că oțetul de mere îți atacă smalțul dinților dacă bei prea mult. O singură linguriță... Eu am făcut acest lucru timp de câteva luni și a funcționat.

Undeva la 5-6% din oțetul de mere este acid acetic și conține foarte puțini carbohidrați. Are oligominerale, are foarte mult potasiu și are undeva la trei calorii/lingură. Este de fapt un vin acrit care este produsul a două fermentații ale merelor. Sunt niște bacterii care sunt extrem de folositoare și se spune că îți reduce apetitul, gestionează zahărul din sânge și arde grăsimile.", a spus Thea Haimovitz la emisiunea Mi-Th Influencer, de pe DC News, DC News TV și Spectacola.

