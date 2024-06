Solstițiu de vară 2024, special din mai multe puncte de vedere. Asta se întâmplă pentru prima dată în ultimii 228 de ani

Solstițiul de vară pentru emisfera nordică are loc în acest an pe 20 iunie. Este cel mai devreme solstițiu de vară din ultimii 228 de ani, dar acesta este doar începutul, scrie IFL Science. În următorii 72 de ani, evenimentul anual va deveni progresiv mai devreme la fiecare patru ani. Deci ce se întâmplă?

Solstițiul de vară tinde să aibă loc pe 21 iunie în fiecare an. Acesta este punctul în care polul nord al Pământului are înclinația maximă către Soare, ceea ce duce, de asemenea, la faptul că acea zi are cele mai multe ore de lumină solară și cea mai scurtă noapte. Acest eveniment este cauzat de axa Pământului, care este înclinată la 23,5 grade în raport cu orbita sa în jurul Soarelui. În schimb, pe măsură ce emisfera nordică are cea mai lungă zi, emisfera sudică are cea mai scurtă zi - solstițiul de iarnă.

Anul acesta se întâmplă ceva interesant

Anul acesta, însă, se întâmplă ceva interesant. Solstițiul de vară va avea loc mai devreme decât de obicei, pe 20 iunie. Acesta va fi cel mai devreme solstițiu de vară din 1796. Sau, altfel spus, ultima dată când solstițiul de vară a avut loc atât de devreme a fost într-o perioadă în care George Washington era președinte, iar Revoluția Franceză era încă în vigoare.



În esență, variația se întâmplă din cauza calendarului gregorian și a modului în care marcăm tranziția timpului. Călătoria Pământului în jurul Soarelui în fiecare an nu durează exact 365 de zile.Pentru a ține seama de acest lucru, calendarul gregorian spațiază anii bisecți pentru ca anul mediu să dureze 365,2425 de zile.



În fiecare an obișnuit – an non bisect – avem 365 de zile, ceea ce înseamnă că solstițiile (și echinocțiul) cad puțin mai târziu în fiecare an decât în ​​anii anteriori. Apoi, la fiecare patru ani, avem un an bisect care are 366 de zile – ziua suplimentară care apare pe 29 februarie. Aceasta înseamnă că datele solstițiilor și echinocțiului sunt cu 18 ore, 11 minute și 14,87 secunde mai devreme în acel an decât anul anterior.

Cum sunt contabilizați anii bisecți

Până acum e bine, dar mai există o complicație când vine vorba de modul în care calendarul gregorian contabilizează anii bisecți. Pentru ca acesta să funcționeze, sistemul a fost configurat astfel încât fiecare an bisect să fie unul care să fie divizibil cu patru. Dar dacă anul se termină în „00”, ca în anul de la începutul secolului (1800, 1900, 2000), atunci poate fi un an bisect doar dacă este divizibil cu 400.

Anul 2000 așa. Era divizibil cu 4 și 400, dar 1900, 1800 și 1700 nu erau. Fără să includem anii bisecți pentru aceste secole – ceea ce înseamnă o scădere a trei ani bisecți la fiecare 400 de ani – suntem capabili să corectăm viteza reală a planetei care pleacă prin spațiu. Asta înseamnă că la fiecare patru ani într-un secol care nu începe cu un an bisect, numărăm cumulativ 365,25 zile pe an timp de patru ani și nu 365,242189 zile pe an. Acest lucru duce la menținerea timpului „prea rapid” cu aproximativ 45 de minute. Ca atare, solstițiul de vară din acest an este cu aproximativ 45 de minute mai devreme decât cel din 2020. De asemenea, înseamnă că această tendință va continua de-a lungul secolului până în 2096, când solstițiul va avea loc la 06:32 am UTC pe 20 iunie. După aceasta, solstițiul se va întoarce mai târziu în cursul anului, pe măsură ce acest ciclu se resetează.

