Soldații ruși, întâmpinați de o ucraineancă cu plăcintă, doar că otrăvită. Opt dintre ei au murit. "Au zburat acasă în coșciuge"

O relatare despre o bunică din Ucraina care ar fi omorât 8 soldați ruși, servindu-le plăcinte otrăvite, a devenit virală. Directorul executiv al unui ONG ucrainean anticorupție a postat pe rețelele de socializare o înregistrare a unei convorbiri telefonice, a cărei veridicitate e greu de stabilit, între un soldat rus aflat pe front și prietena sa, scrie Realitatea.net.

Tânărul soldat îi descrie iubitei sale condițiile grele de pe front și faptul că este înfometat.

"Totul este înfiorător. (...) Am fost abandonați aici, nu primim nimic. (...) Nu mai avem mâncare. Am furat ieri o rață. (...) Furăm mâncare pentru că nu mai avem nimic, facem foamea," i-a povestit soldatul prietenei sale.

Tânăra pare contrariată și-i răspunde prietenului ei că propaganda Kremlinului spune cu totul altceva.

"La televizor au arătat civili ucraineni care vă dau mâncare. Spuneau că vă mulțumesc că ați venit, bunicile plâng de bucurie".

Militarul îi răspunde că "o bunică i-a hrănit cu plăcintă, 8 oameni au murit. Au zburat acasă în coșciuge." Nelămurită, tânăra întreabă: "Cum adică, ce le-a dat?", iar bărbatul îi răspunde: "Otravă!".

Relatarea a ajuns în presa internațională prin intermediul Dariei Kaleniuk, director executiv al ONG-ului Centrul Anti-Corupție din Ucraina. ”Ocupanții ruși se așteptau că ucrainenii să îi întâmpine cu pâine și sare. De fapt, bunica ucraineană i-a întâmpinat cu prăjituri făcute în casă. Otrăvite. A ucis 8 ocupanți. Sursă: convorbire telefonică interceptată de Serviciul de Securitate al Ucrainei”, a scris Kaleniuk.

