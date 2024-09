Situație bizară cu tablouri ale lui Van Gogh, vandalizate cu mâncare. Activiștii, condamnați la închisoare / video

Citește și: Două activiste de mediu au aruncat cu supă în Mona Lisa / VIDEO

Trei activiști din organizația Just Stop Oil au stropit cu supă de roșii două picturi realizate de Vincent van Gogh în seria ”Sunflowers”, expuse la National Gallery din Londra, vineri, la doar câteva ore după ce două membre ale acestui grup protestatar au fost condamnate la închisoare pentru comiterea unei fapte similare în 2022, informează Reuters.



Cei trei activiști au aruncat cu supă de roșii peste tabloul ”Sunflowers” deținut de galeria londoneză - aceeași pictură care a fost vandalizată și în urmă cu doi ani - și peste un alt tablou din aceeași serie, care a fost împrumutat de la Philadelphia Museum of Art pentru o expoziție temporară.

???? BREAKING: 2 VAN GOGH PAINTINGS SOUPED HOURS AFTER PHOEBE AND ANNA SENTENCED



???? 3 Just Stop Oil supporters have thrown soup over 2 of Van Gogh paintings in the 'Poets and Lovers' exhibition at the National Gallery.



➡️ Support people in resistance: https://t.co/Rh65arOwa1