Simptome mai puțin cunoscute în ADHD – Cum le poți face față?

Pentru acești oameni, emoțiile par exacerbate și pot duce la scăderea imunității. Cercetătorii spun că în 34-70% din cazurile de ADHD, din toate mediile sociale, apare această problemă – un deficit de reglare a emoțiilor.

Medicii în domeniul psihiatriei spun că emoțiile pot fi accentuate și de stresul creat de pandemia de coronavirus, iar ele pot duce la insomnie, dureri de stomac, stări de greață și alte afecțiuni sau boli severe.

Anxietatea este un factor principal care poate scădea imunitatea și provoca tulburări de somn noaptea.

Multe persoane cu diagnostic ADHD au tulburări emoționale, stări de frică, frustrări, crize de anxietate, care le agravează boala. Consecințele nu întârzie să apară, acești oameni au tendința de a reacționa imprevizibil și impulsiv.

Cercetătorii spun că acest deficit de reglare al emoțiilor se agravează odată cu trecerea anilor și deci este mai accentuat la cei cu vârsta mai înaintată și care suferă de ADHD. Asta le afectează comportamentul, relațiile cu cei din familie și în general viața. Un om sănătos și echilibrat ar avea capacitatea de a-și gestiona emoțiile, în orice situație. În cazul unui om cu ADHD, este mai greu de a face față la stres, la crizele de anxietate și la emoțiile declanșate brusc.

Probleme în reglarea emoțiilor

Ce se întâmplă cu oamenii cu ADHD care suferă și de anxietate? Cu siguranță ei au probleme în reglarea emoțiilor, creierul lor tinde să facă exact contrariul decât ceea ce ar trebui pentru a nu se lăsa copleșiți emoțional.

Medicii spun că oamenii care au probleme în gestionarea emoțiilor tind să aibă un comportament greșit, asta presupune consumul de alcool, supraalimentarea, reacții ciudate și impulsive.

Din cauza faptului că încercările de atenuare a emoțiilor nedorite nu au succes, se produce o dereglare emoțională ce îi face pe oamenii să reacționeze impulsiv. Oamenii de știință caută în continuare metode prin care să reducă aceste probleme de sănătate la oameni, cum ar fi tulburările de anxietate și schimbările de dispoziție bruște. Ei au constatat că persoanele care au tulburări de anxietate pot avea probleme în gestionarea emoțiilor, deoarece la ele anumite parți ale creierului frontal sunt mai puțin activate, decât la persoanele care nu sunt anxioase. Concluzia este că simptomele lor sunt mai intense, iar asta le afectează starea de sănătate fizică și mentală.

În ceea ce privește depresia, dacă aceasta se instalează la pacienții de ADHD, va duce la agravarea bolii. Pacienții vor fi în situația de a nu-și putea regla emoțiile, mai ales dacă suferă de depresie de o perioadă îndelungată de timp. Specialiștii spun că depresia îi face să-și folosească cu dificultate abilitățile cognitive, pentru a-și reduce stările rele și pentru a-și gestiona emoțiile la timp.

Conform unui studiu de pe NCBI, oamenii care suferă de ADHD și de tulburări de neurodezvoltare au dificultăți în reglarea emoțiilor pe parcursul vieții, iar asta duce la deficit de orientare, de alocare a atenției la stimuli emoționali și la alte probleme de reacție și comportament. Dereglarea emoțională în ADHD poate produce și agravarea simptomelor bolii, a unor tulburări cognitive, cum este memoria.

Mai multe studii arată că canabidiolul (CBD) extras din planta Canabis și care este prezintă și în celebrul ulei CBD, poate ameliora simptomele de ADHD. Cercetătorii spun că acest produs este sigur, fără efecte secundare și ar putea fi mai eficient comparativ cu alte tratamente, pentru reducerea simptomelor acestei boli. În plus, CBD-ul are și alte beneficii pentru sănătatea mintală, inclusiv poate ajuta în caz de insomnie, tulburări de somn, anxietate, durere de cap, depresie, etc.