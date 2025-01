Simonis, către Ciolacu: „Îți amintești când tu spuneai, la partid, să nu dea nimeni voturi lui George Simion? Să știi că toți i-am dat”. Replica premierului

În cadrul unui schimb sincer de replici, Alfred Simonis a făcut o remarcă referitoare la deciziile luate în cadrul partidului, amintind o discuție despre George Simion, liderul AUR, și posibila sa intrare în turul doi al alegerilor.

„Îți amintești când tu spuneai, la partid, să nu dea nimeni voturi lui George Simion pentru că nu suntem siguri că intrăm în turul doi? Să știi că toți i-am dat. Ascultăm și nu judecăm”, a zis Alfred Simonis.

Așadar, dacă ne luăm după declarațiile lui Alfred Simonis, Marcel Ciolacu a ratat turul doi chiar din cauza social-democraților.

Replica premierului Marcel Ciolacu nu a întârziat să apară, acesta aducând în discuție o întâmplare personală, din duminica alegerilor în care a fost nevoit să plece pentru a petrece timp cu fiul său.

„Îmi pare rău că în acea duminică am plecat să mă văd cu fii-miu. Ești părinte ca și mine, în schimb, Filip este mult mai mare decât copiii tăi, am simțit că este o presiune pe el și ai și văzut că a venit, în acea noapte, în bermude, fiind 5 grade afară. Îmi pare rău că am plecat și nu am insistat ca să nu se întâmple acest lucru. Ascultăm și nu judecăm”, a fost replica lui Marcel Ciolacu.

Mesajul celor doi lideri politici este unul de autoreflecție. Într-o eră a comunicării rapide și a judecății imediate, mesajul lor pe TikTok încurajează o abordare mai calmă și mai atentă față de cei din jur, indiferent de situațiile în care ne aflăm. „Ascultăm și nu judecăm” a devenit un moto important pe TikTok, încurajând oamenii să își exprime opiniile, dar și să fie mai deschiși la a înțelege perspectivele celorlalți.

