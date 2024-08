Semnificația atacului lansat de Crin Antonescu la adresa PNL. Ce ar fi ascuns liberalii. Bogdan Teodorescu: Acesta este un scandal politic

Profesorul Bogdan Teodorescu a fost invitatul lui Răzvan Dumitrescu, la emisiunea Ce Se Întâmplă, în care a vorbit despre mai multe teme, printre care a comentat și acuzațiile lui Crin Antonescu la adresa conducerii PNL. Vezi declarațiile aici!

"Ce a spus Crin Antonescu este o sinteză aspră a ceea ce se discută în spațiul românesc de ceva vreme. Și această discuție începe după acest scor foarte bun luat de liberali, la alegerile locale - aproape de 30% -, despre care, imediat, oameni care știu a citi sondaje și a vedea realitatea au atras atenția că este un scor mincinos. Liberalii, la umbra acelui scor, au ascuns două lucruri pe care le menționează și Crin Antonescu. Au pierdut niște județe importante la PSD, lucru care nu înseamnă doar o contabilitate, ci și un anumit tip de control al teritoriului, absolut esențial într-o campanie electorală.

"Acest fapt îi pune într-o mare dificultate"

Înseamnă și că ei au pornit evaluarea șanselor lor politice pentru anul ce va să vină, adică prezidențialele și parlamentarele, pornind de la 29%, ceea ce e fals. După cum bine știți, au fost evaluați la 22%, iar acum sunt sub două cifre, că or fi 19%, că or fi 17%, sunt sub 20%. Acest fapt îi pune într-o mare dificultate, în demersul de a fi la paritate cu PSD. Ce au încercat liberalii să facă? Au spus că, de vreme ce au obținut un scor atât de bun la locale, pot să pornească o idee de colaborare cu PSD, pe picior de egalitate, PNL dând președintele. Acesta este, de fapt, începutul întregii discuții", a spus Bogdan Teodorescu.

"Campania la care faceți referire, cartea domnului Ciucă și panotajul extern făcut pe acest subiect sunt un rezultat al acestei viziuni. Nu se poate începe campania propriu-zisă, pentru că sunt niște reguli, dar pot începe o campanie de pregătire a personajului pe care dorim să îl punem în acea postură, pe generalul Ciucă, mascându-l sub o carte. Nu e nou, Mircea Geoană a făcut același lucru. Nu a făcut panouri, dar a făcut conferințe în țară cu cartea sa, deci nu e nimic nou. De aici încep însă dificultățile, problemele.

Investiție mare, rezultate mici

În primul rând, PSD nu acceptă varianta. Este evident, se vede, se înăspresc tonurile în Coaliție. De asemenea, PSD nu scade neapărat în sondaje, în timp ce PNL scade. În al treilea rând, campania în sine nu numai că nu dă rezultatele dorite, adică nu asistăm la o creștere a valorii electorale a personajului țintit, respectiv președintele PNL Ciucă, ci asistăm în continuare la un scor prost al acestuia. Avem de-a face cu o investiție mare, cu o expunere mare, cu un risc pe măsură și cu rezultate extrem de mici, dacă nu deloc. Practic, al doilea lucru care se petrece este dezbaterea post-electorală referitoare la data alegerilor, dacă se vor face în septembrie sau în decembrie.

Dacă PNL nu va intra în turul 2...

"Afacerea" pică prost pentru liberali. Nu doar că data este mutată în decembrie, dar cum este mutată? Ar trebui să decodăm cele 3 trepte. Avem turul 1 la prezidențiale, după o săptămână parlamentarele, după o săptămână turul 2. Asta înseamnă că doi candidați, evident, vor intra în turul 2. Asta se va reflecta în scorul la alegerile parlamentare. Cei doi care sunt în turul 2 trag după ei, partidele, alianțele, coalițiile lor. Foarte mare problemă avem dacă domnul Ciucă nu va intra în turul 2.

Practic, PNL se află în situația următoare. De la scandalul cu alegerilor, ultima mare temă politică a acestei veri, România a avut 4 evenimente profund vizibile. Primul a fost participarea României la Olimpiadă cu diversele subiecte, respectiv laudele către Popovici, criticile lui Popovici la adresa clasei politice și scandalul cu medalia. În al doilea rând, a fost scandalul cu profesorii acuzați că abuzează studente. În al treilea rând, a fost cu doctorițele acuzate că omoară pacienți. În al patrulea rând, scandalul banii cheltuiți de PNL pentru campania domnului Ciucă, afișul de carte", a spus Bogdan Teodorescu.

"Acesta este contextul în care trebuie să citim declarațiile lui Crin Antonescu"

Singurul scandal politic dintre cele enumerate este cel legat de PNL. Toate celelalte trei sunt scandaluri pe persoane, care, după aceea, se extind pe sistem, dar care nu sunt direct decontabile pe un partid politic. Acesta este un scandal politic, referitor la un partid politic și la felul în care cheltuie banii. În tot acest timp, campania pe care o pregătiseră pentru a-l promova pe liderul lor nu doar că nu dă rezultate în cifre, dar creează și un scandal public, ce îi depunctează și mai tare. Acesta este contextul în care trebuie să citim declarațiile lui Crin Antonescu.

Anunțul lui are 3 componente. Primul este că demolează campania lui Ciucă și, în principiu, spune destul de clar că nu prea are șanse, fapt care există vizibil în sondajele făcute publice - domnia sa se află pe un loc mai în spate față de candidați. Al doilea lucru este că atacă actuala conducere a partidului pe care o consideră vinovată de actuala stare de lucruri, dând și niște explicații. În al treilea rând, propune o schimbare, avansând și două nume. Acestea sunt Ilie Bolojan și Eduard Hellvig", a mai spus profesorul Bogdan Teodorescu.

