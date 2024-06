Selly, mesaj cu puține ore înainte de închiderea urnelor pe 9 iunie 2024

Întrebat de ce crede că milionul de tineri iese pentru prima dată la vot și pentru ce votează, Selly a răspuns că cei mai mulți spun că cea mai presantă problemă pentru generația lor este nivelul de trai, mai ales în ceea ce privește dificultatea de a se întreține, mai ales pentru cei care studiază în orașele mari. Astfel, consideră că principala dorință a generației lor este un nivel de trăi mai bun.

„Pentru ce crezi că iese milionul de tineri pentru prima dată la vot, pentru ce votează ei?”, a întrebat jurnalistă Cătălin Porumbel.

„Eu am întrebat pe Instagram și am câteva zeci de mii de răspunsuri, am întrebat care e cea mai presantă problemă, în România, pentru generația mea, și foarte mulți au zis legat de nivelul de trai, legat de faptul că atunci când ești student și merg la facultate, într-un oraș mare, e foarte greu să te întreții, cu costul mare al chiriei și așa mai departe.

Deci cred că ceea ce își dorește generația mea, în primul rând, este un nivel de trăi mai bun.”, a spus Selly.

„Nu cred că TikTok-ul e o bulă"

„Există această temere, în rândul generației mele, că generația ta nu a înțeles pe deplin care este miza acestor alegeri, ce vor să transmită politicienii, pentru că ei sunt ancorați în TikTok, în Instagram, în Facebook, și ceea ce transmit eu zi de zi la televizor, nu ajunge la generația ta. Ar putea să fie acesta un risc, că generația mea să nu fi înțeles prea bine mesajul sau canalul de comunicare, iar generația ta să rămână captivă în acea bulă de TikTok?”, a întrebat Cătălin Porumbel.

„Nu cred că TikTok-ul e o bulă. Sunt foarte multe publicații care fac, după părerea mea, niște acțiuni foarte ok pe TikTok. Există și foarte multă dezinformare în zona asta. Fiecare trebuie să aibă un antrenament în spate, de a depista genul acesta de lucruri. Unii oameni cred că tot ce zboară se mănâncă. Alții sunt mai prudenți.”, a spus Selly.

„Dezinformare a existat dintotdeauna"

Potrivit lui Selly, dezinformarea a existat întotdeauna, dar în era digitală este mai ușor pentru oameni să semnaleze probleme și să-și exprime opiniile. El a subliniat că politicienii nu reușesc întotdeauna să se adapteze la acest mediu nou și să comunice eficient cu publicul.

„Nu e o temere aici, nu e un risc faptul că nu ai o informație avizată din mai multe medii pe care tu să ți-o iei de unde dorești?”, a întrebat Cătălin Porumbel.

„Eu cred că dezinformare a existat dintotdeauna, cred că e mai facil astăzi, dar astăzi este și mai ușor ca oamenii obișnuiți să semnaleze un abuz, să semnaleze o problemă sau să iasă în evidență, să-și spună părerea. Nu știu dacă neapărat ăsta este riscul, dar pot să spun în schimb că, din păcate, politicienii și cei care astăzi candidează, foarte puțini dintre ei s-au adaptat la TikTok, foarte puțini dintre ei au comunicat eficient cu tinerii pe platformele respective. Asta e problema domniilor lor.”, a spus Selly la Antena 3 CNN.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News