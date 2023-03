Selly a explicat pe ce cheltuie 20 000 euro pe lună: "În club dau 1000 euro într-o seară"

Vloggerul Selly a uimit pe toată lumea atunci când a spus suma uriașă pe care o cheltuie lunar. Prezent în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D, Selly a spus că cheltuie pe lună "între 10.000 și 20.000 euro".

Influencerul a explicat pe ce cheltuie atâția bani pe lună.

"Chiria mă costă 3.000 de euro pe lună, pentru că-mi place să stau într-un apartament mare și într-un cartier cu niște oameni cu care să fac networking și o comunitate de oameni foarte șmecheri. Plus facilități. Deci 3.000 de euro chiria. În fiecare zi mănânc la restaurant, pentru că nu am timp să gatesc și îmi place să mănânc la restaurant. Îmi iau de obicei și starter și fel principal. La restaurant, cu cafele, cu tot ce consum... nota de plată în fiecare zi e cel puțin 100 de euro. Încă 3.000 de euro. Suntem la 6.000.

Mergem mai departe. De două ori pe lună ies în club. Cheltui între 500 și 1.000 de euro pe seară. Suntem la 7.000.

Cumpărături fac o dată la două luni. Eu detest să merg la cumpărături. Pe mine și când mă lua mama, când eram mic, la cumpărături, înnebuneam de cap. Căutam primul scaun.

Pentru că merg atât de rar mereu trăiesc cu impresia că nu am haine, nu am cu ce să mă îmbrac. Și atunci sparg vreo 2.000 de euro, pentru că îmi iau și mie, îi iau și lui Smără. Am ajuns la 8.000, chiar 9.000.

Vacanțe fac vreo trei pe an. Nici mult, nici puțin. Acolo cheltui foarte mult, pentru că stau la hoteluri scumpe, închiriez și mașină. Merg cu prieteni mai bogați decât mine și îți dai seama că mergem în locuri foarte scumpe. Nu prea cheltui sub 10.000 de euro. Trei vacanțe de câte 10.000 sunt 30.000 de euro. Împarte la 12 luni... nu mai stau să fac calculul. Zi 3.000.

Suntem la 13.000. N-am pus taxi-uri, revizii, mai lovesc mașina, cadouri...", a zis Selly, conform StiriDiaspora.ro.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News