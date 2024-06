Selecționerul Scoției voia un arbitru european la meciul cu Ungaria: „A fost 100% penalty”

Scoția a fost învinsă de Ungaria printr-un gol marcat în prelungiri, însă Clarke consideră că momentul decisiv al meciului a avut loc în minutul 79, când Stuart Armstrong a fost dezechilibrat de Willi Orban în careul advers.

Deși faultul părea evident, arbitrul Tello nu a fluierat nimic, iar arbitrii din camera VAR nu au considerat necesar să revizuiască acțiunea. Această decizie l-a făcut pe Clarke să pună sub semnul întrebării competența arbitrului, exprimându-și surprinderea că acesta a fost delegat să conducă un meci european și nu unul din America de Sud.

"Punctul de cotitură al meciului pentru mine a fost acea fază. A fost 100% penalty și cineva trebuie să-mi explice de ce nu s-a dat penalty. Pentru că altfel cred că e ceva în neregulă. Am avut o discuție cu arbitrii? Ce rost are, e argentinian. Ce rost are? De ce nu există un arbitru european? Încerc să îmi dau seama, dar nu știu, nu înțeleg", a declarat Clarke.

"Nu înțeleg cum VAR se poate uita la asta și spune că nu este penalty. Asta e doar părerea mea. Este 100% penalty. Cineva, undeva, trebuie să-mi explice de ce nu este penalty. Este 100% și într-un meci cu un singur gol, dacă am fi primit acel penalty, seara ar fi putut fi diferită. Am și alte cuvinte, dar nu am de gând să le folosesc", a adăugat el.

Fostul jucător al lui Chelsea (1987-1998) a subliniat și importanța originii arbitrului. "Într-o competiție europeană, ar fi fost mai bine să avem un arbitru european. Dar noi am avut VAR european. Poate că arbitrul nu a văzut clar problema pe teren, dar care este rostul VAR-ului dacă nu va interveni la așa ceva? Este penalty", a punctat Clarke.

Facundo Tello, care a condus sfertul de finală al Cupei Mondiale din 2022 dintre Maroc și Portugalia, participă la Euro-2024 ca parte a cooperării dintre UEFA și Confederația Sud-Americană de Fotbal (CONMEBOL), a precizat UEFA pe site-ul său.

În urma eșecului cu Ungaria din grupa A, Scoția a fost eliminată de la Euro-2024.

