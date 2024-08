Șeful IPJ Constanța, din timpul accidentului provocat de Vlad Pascu, numit consul în Pakistan. AUR și USR pun tunurile de el. Lefter: Un om serios, dar care nu și-a stăpânit rețeaua

Georgiana Teodorescu vine astăzi cu o solicitare către președintele Klaus Iohannis: îi cere să-l retragă pe Adrian Glugă din funcția de consul în Pakistan.

Cine este Adrian Glugă? ”După tragedia de la 2 Mai, în loc să fie exclus din sistemul public, Adrian Glugă - fostul şef al IPJ Constanţa - a fost promovat consul (...) Îi solicităm preşedintelui Klaus Iohannis să îl retragă de urgenţă pe Adrian Glugă din funcţie” spune europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu.

”Acum îl vedem consul în Pakistan, pe bani grei”

Ea întărește: "Imediat după tragedie, Glugă a intrat în ministerul de Externe, iar acum îl vedem consul în Pakistan, pe bani grei, mult mai mulţi decât salariul pe care îl avea ca şef al Poliţiei".

”Adrian Glugă, fost şef al Poliţiei Constanţa, a demisionat, chipurile, după tragedia de la 2 Mai, atunci când Vlad Pascu, o beizadea drogată, a fost lăsată să conducă pe străzile judeţene din Constanţa şi a provocat decesul a doi tineri, deşi a fost oprită de poliţişti în primă fază” mai spune Georgiana Teodorescu.

AUR cere și alte demisii și după ceea ce numesc a fi o ”gafă majoră”.

Și Elena Lasconi, președinte USR, a cerut același lucru ca reprezentanții AUR.

”Este un polițist, om decent, serios”

”Sigur că informația cum că acest șef de poliție a fost numit consul în străinătate sună foarte prost. Cineva care și-a asumat răspunderea pentru o problemă este apoi numit într-o altă funcție. Însă de aici înainte, eu nu sunt poate cea mai bună sursă, nu am informații speciale, dar știm cu toții că județul Constanța are problemele lui, se mai și trafichează. Știm toți ce rețele politice au fost și poate încă sunt, dar nu știu dacă acest domn polițist, fost șef de inspectorat județean este un mare mafiot local sau este un polițist, om decent, serios, care, însă, nu și-a stăpânit destul de bine rețeaua instituțională din subordine.



Pe scurt, cel puțin în faza de acum a discuțiilor publice, nu există informații incriminante direct la adresa acestui polițist. În schimb, am văzut doar fotografii, pare un om decent. Și în calitatea lui de șef de inspectorat de poliție are un rodaj administrativ. Posturile de consul nu sunt posturi diplomatice de exercițiu diplomatic efectiv, ci sunt posturi administrative. Consulatele sunt posturi în structura mare a Ambasadei, dar sunt module separate unde se rezolvă probleme legate de acte, vize, avize, pașapoarte etc. Poate că experiența instituțională funcționărească, până la urmă, la un nivel de inspectorat județean de poliție, deci, probabil, cu ședințe naționale cu șefii inspectoratelor etc.poate fi utilă pentru consulatul respectiv.



Să nu se înțeleagă că vreau să fiu împăciuitor și să îi dau un cec în alb acestui domn Glugă, însă, cred că, pentru echilibrul analizei nu trebuie vorbit despre faptul că eroarea gravă a polițiștilor de la o secție din Dobrogea este consecința a corupției, care a ucis, din nou. Este o exagerare electoralistă, în contextul acestui an” a spus analistul Bogdan Lefter, la B1TV.

Conform unor informații pe surse, se pare că adjuncții lui Glugă ar fi greșit în cazul 2 mai. Unii spun că putea sta liniștit la pensie, însă a ales să muncească, departe de familie, iar salariul din Pakistan nu ar depăși 2000 - 3000 de euro.

Ocupă postul prin detașare

Ministerul de Externe a declarat pentru Europa Liberă că, în Pakistan, chestorul Adrian Glugă se ocupă de eliberarea de vize. A obținut postul prin detașare de către MAE. Numele său nu apare pe site-ul ambasadei din Pakistan, dar apare în declarația sa de interese pe 2024 depusă la ANI.

Inițial, Glugă nu și-a dat demisia după accidentul produs de Pascu

Inițial, chestorul Adrian Glugă, care conducea IPJ Constanța în 19 august 2023, când Vlad Pascu a produs accidentul mortal din 2 Mai, a refuzat să facă pasul în spate din funcție. Înainte să ucidă, în accidentul mortal produs, doi tineri, de 20 și 21 de ani, Vlad Pascu fusese oprit de două ori de poliție, inclusiv în acea noapte. Deși avea substanțe necunoscute în mașină, presupus droguri, și nu avea RCA, el a fost lăsat să plece. La nouă zile de la accident, chestorul Glugă și-a dat demisia. Ancheta a arătat că Vlad Pascu ar fi trebuit sancționat încă din ziua anterioară accidentului, când a fost oprit în trafic chiar de șeful Poliției Rutiere Constanța. Concluziile raportului de control au arătat că au fost încălcate succesiv normele de către echipajele de Poliție ”pe fondul pregătirii profesionale precare ori a nerespectării cu bună știință a regulilor”.

”Mi-am solicitat eliberarea din funcţie tocmai pentru a mă pune la dispoziţia eşaloanelor superioare, care au verificat şi vor verifica în continuare toate aspectele legate de incidentul de la Vama Veche-2 Mai. După eliberarea din funcţie, am fost pus la dispoziţie şi precizez că nu am solicitat încetarea raporturilor de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne. Cred că este important să subliniez acest lucru”, declara Glugă în august 2023.

O lună mai târziu, Adrian Glugă, în vârstă de 51 de ani, și-a depus cererea de pensionare. După demisia lui Glugă, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, anunța refacerea din temelii a IPJ Constanța. ”Practic, desființez inspectoratul și îl vom reclădi într-o nouă organizare managerială și funcțională adaptată la realitatea infracțională din teren” spunea ministrul.

Adrian Glugă este cel care a fost sunat și de fostul șef ANPC, Horia Constantinescu, pentru a scăpa de o sancțiune. Amintim că totul a fost înregistrat de camera de corp a unui agent de la Poliţia Eforie.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News