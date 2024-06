Se reiau zborurile Bucureşti - New York. Cmdt. Dumitru Oprisiu, ultimul pilot român care a zburat de la Otopeni în SUA, spune de câţi piloţi e nevoie şi de ce un singur avion e insuficient

După mai bine de 20 de ani, românii pot zbura din nou direct la New York, fără escale. O companie românească a introdus 4 zboruri pe săptămână din Bucureşti spre marea metropolă americană. Comandantul Dumitru Oprisiu este pilotul care a efectuat ultima cursă directă din România spre SUA şi a vorbit, în exclusivitate, despre reluarea acestui traseu şi despre provocările pe care le presupune un astfel de zbor.

Comandantul Oprisiu a explicat care au fost motivele care au dus la renunţarea la cursele regulate de New York din Bucureşti.

"La vremea respectivă, TAROM era în topul serviciilor aeriene pentru cursele long-courier. Mă refer aici la cursele de Chicago, New York, sau spre extremul Orient. Cursele de New York începuseră cu una şi ajunseseră la 5. Atunci, echipajul avea 2 locuri la business pentru odihnă. Eram trei piloţi şi ne mai roteam la fiecare 3 ore. Că e un zbor foarte lung, de peste 10 ore. Nu o dată mi s-a întâmplat să dăm acele locuri unor diplomaţi sau miniştri, la cererea unui fost director. Din 207 locuri, cât avea Airbus-ul, în mare parte a timpului se ocupau toate.

Nu sunt amator de teorii ale conspiraţiei, dar cert este că noi trăiam realitatea vie, din avion. Iar "realitatea" era că începuse o campanie prin care oameni din companie prezentau lucruri diferite în media. Că avioanele sunt goale, că sunt pierderi. Şi noi ne întrebam mereu cum e posibil, când noi ştiam că avioanele sunt pline. Când au văzut că nu merge figura asta, s-a trecut la o politică ticăloasă, de blocare a locurilor. Ne întâlneam cu români la New York care ne spuneau că au venit cu Lufthansa sau cu British Airways. Când îi întrebam de ce nu au venit cu TAROM, spuneau că li s-a transmis că nu mai erau locuri. Într-adevăr, încărcătura începuse să scadă. Deci la agenţii erau blocate locurile, dar în realitate nu se vindeau. S-a renunţat astfel la Chicago, Montreal, New York, unde erau foarte mulţi români, care erau foarte mulţumiţi că aveau această cursă directă. Confortul era foarte bun, preţul era şi el mult sub timpul altor companii. Părerea mea este că totul a fost dirijat de factorul politic. Cel puţin asta cred, că ei hotărau. Dar şi de un management extrem de toxic, neprofesionist, şi de o crasă prostie. Erau mulţi oameni care nu pricepeau că 1+1 fac 2. Indiferent cât de mult le explicai!", a declarat Dumitru Oprisiu pentru DC News.

Marile provocări pentru actuala cursă directă de New York

Pilotul ne-a explicat şi de câte echipaje este nevoie pentru operarea unei astfel de curse, dar şi de ce un singur avion folosit pentru această rută, un Airbus A330, este insuficient.

"Eu am foarte multe semne de întrebare (n.r. legat de această cursă). Mi s-a părut totul făcut în grabă, cu mare repezeală. Ceva nu miroase a bine. Nu ştiu cum au primit aprobare să facă traversare, cursă de long-courier, cu un singur avion. Să nu ai niciun avion de rezervă. Înainte nici nu se punea problema să faci o cursă de traversare de ocean fără un avion de rezervă. Eu aş întreba doar atât. Ce faci dacă ai un vreun defect în zbor şi trebuie să aterizezi pe un aeroport din nordul Canadei? Acum e vară la noi, dar acolo vă garantez că e iarnă destul de grea. Ştiţi cât costă un hotel acolo? Cât costă taxele? Cu ce îi aduci? De unde se scot banii ăştia?

Sincer să fiu, mi-e teamă să nu fie o treabă ca la români, că orice minune ţine 3-4 zile. Eu sper să nu fie aşa. Mă bucur că au reluat legătura cu SUA, le doresc succes, dar modul cum totul s-a demarat e ceva de genul "hai să ne aflăm în treabă". Cum îi faci concurenţă la traversare lui KLM, British, Lufthansa? Cu ce? Cu un avion vechi de 20-30 de ani? Când ăştia operează avioane de ultimă generaţie. Dar îşi fac ei calculele. Strict legat de operarea acestei curse, mi s-a părut totul făcut într-o prea mare grabă şi într-o pregătire sumară.

O traversare nu e floare la ureche, ca un zbor de la Bucureşti la Paris sau la Londra. Implică multe riscuri, multă pregătire. Cum au primit ok-ul de la Autoritatea Americană pentru operare, doar ei pot spune.

În mod normal, ai avea nevoie de cel puţin şase echipaje, dar să spunem mai degrabă opt, la un avion de acest tip, de long-courier. Echipaje calificate pentru astfel de curse. Pot interveni examene medicale, examene de licenţă, indisponibilitate. Cu cine înlocuieşti pilotul? Trebuie să ai calificare de traversare, că altfel nu ai ce căuta într-un astfel de avion. Noi am păţit cu FAA să vină să ne ceară documentele, la uşa avionului. Dacă nu aveam calificările, se lăsa rău de tot. Bravo lor că au deschis, dar aşa în pripă... mi se pare ceva suspect, dubios, şi teamă îmi e să nu ţină minunea asta tipic româneşte, 3 zile. Şi exemple avem destule cu companii româneşti care au apărut, au dat câte un mic tun şi au dispărut de pe piaţă", a mai spus comandantul.

