Schengen terestru: Scenariul de care România nu vrea să audă. Discuții cu austriacul Brunner. ”Jocurile nu sunt închise”

”Am intrat în linie dreaptă în privința aderării complete a României la spațiul Schengen. Am discutat despre acest proces cu Comisarul European desemnat pentru afaceri interne, austriacul Magnus Brunner.

În prezent există trei scenarii de lucru:

1. Decizia rapidă. Până la finalul mandatului actualei Comisii Europene, mai exact 1 decembrie, se adoptă la nivel tehnic o decizie privind intrarea completă a României în zona de liberă circulație.

2. Varianta moderată. Se așteaptă noua Comisie Europeană și se aprobă în marja Consiliului Justiție și Afaceri Interne, sau poate chiar în cadrul reuniunii ministeriale, o decizie în această privință.

3. Scenariul pe termen lung. Decizia este amânată din cauza situației politice din Bulgaria, a presiunii partidelor populiste din anumite state membre sau invocându-se apariția unor evenimente de securitate neprevăzute.

Mă bucur că am continuat să punem presiune pentru atingerea acestui obiectiv, chiar și atunci când am fost criticați pentru că am menţinut acest subiect sus pe agenda europeană. Jocurile nu sunt închise. La fel ca premierul Marcel Ciolacu, sunt încrezător însă că România va deveni membră a spațiului Schengen pe cale terestră” a scris europarlamentarul Victor Negrescu, pe Facebook.

Acest ultim scenariu este unul care nici nu se discută în România. Este și firesc acest lucru. Toți oficialii afirmă că România trebuia să fie de mult acceptată complet în Schengen. Noi motive invocate de refuz ar fi, poate, prea mult. Chiar astăzi prim-ministrul Marcel Ciolacu dădea asigurări că vom intra în Schengen terestru în acest an, cu aplicare din martie 2025, dar și că vom putea călători în SUA fără vize. Mai mult, chiar presa din Austria scrie despre întâlnirea din Budapesta, unde ar urma să fie luată decizia intrării în Schengen terestru a României și Bulgariei.

