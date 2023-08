Scandalul continuă. Alte șase dansatoare o acuză pe cântăreața Lizzo de rele tratamente

Cântăreața americană Lizzo este acuzată de alte șase dansatoare, de data aceasta de rele tratamente, după ce la începutul lunii a fost acuzată de hărțuire și discriminare, într-un proces intentat de trei foste dansatoare, transmite Agepres.

Aceste noi reclamante aut spus ”poveşti similare” celor prezentate de Arianna Davis, Crystal Williams şi Noelle Rodriguez, a declarat avocatul acestora, Ron Zambrano, pentru emisiunea americană Entertainment Tonight (ET).

"Unele dintre afirmaţiile pe care le analizăm implică acuzaţii privind un mediu sexualizat şi neplata angajaţilor şi ar putea face obiectul unei acţiuni în justiţie, însă este prea devreme pentru a ne pronunţa", a adăugat el.

Fiecare dintre noile acuzatoare a fost în turneu alături de Lizzo (35 de ani), pe numele reale Melissa Jefferson, şi a lucrat pentru reality show-ul ei, ”Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls”.

În urma acuzațiilor făcute la începutul lunii, Lizzo a reacționat printr-o postare de pe Instagram, susținând că acestea sunt ”incredibile și scandaloase”.

”De obicei, aleg să nu răspund la acuzațiile false, dar acestea sunt incredibile și scandaloase.

Aceste povești senzaționale vin de la foști angajați, care au recunoscut deja public că li s-a adus la cunoștință faptul că au avut un comportament inadecvat și neprofesionist în turneu”,a afirmat artista.

