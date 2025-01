Scandal total: Conferința de presă a lui Ilie Bolojan, întreruptă de funcționarii concediați. "Dacă vreți să vă respect, așteptați să termin"

Mai mulți consilieri, șefi și personal care lucrează în structurile Senatului urmează să fie dați afară, potrivit anunțului făcut de președintele Senatului. Persoanele concediate ar fi de numărul sutelor. "Reducem sinecurile, din 796 de posturi vom rămâne cu 618 posturi", a anunțat el.

"Vii cu un demnitar, pleci cu un demnitar, în așa fel încât acesta să dea randamente, să-și selecteze o echipă de profesioniști care rezonează cu preocupările și prioritățile lui, în așa fel încât să dea randament și să justifice postul pe care îl ocupă", explică Ilie Bolojan.

Un reporter a întrebat despre sumele de nivelul milioanelor de euro prin care partidele se finanțează.

"Am spus că sumele pentru partidele politice au fost prea mari, am militat pentru reducerea lor, asta am făcut și asta am rezolvat", spune Ilie Bolojan.

"Această sumă vi se pare mare sau mică?", mai întreabă reporterul.

Se aud vociferări în sală, după care Ilie Bolojan spune "Stimați colegi, dacă vreți să vă respect, așteptați să termin. Dacă strigați, nu veți rezolva nimic. Mulțumesc!".

După care jurnaliștii mai pun unele întrebări referitoare la declarația lui Crin Antonescu, însă conferința de presă se întrerupe, întrucât se aud vociferări din sală. "Huooo", clamează angajații.

