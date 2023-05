Radu Mihail, senator de Diaspora, lider al grupului parlamentar USR de la Senat, a avut o întrebare pentru Ligi Deca, ministrul Educației.

„Cum vă explicați că astăzi, când veniți în plen atât de triumfalist, profesorii din România sunt în grevă pentru că dumneavoastră ați împins în Parlament o lege care are multe lacune? Vă bateți joc de salariile profesorilor”, a zis Radu Mihail.

În plenul Senatului, Ligia Deca, ministrul Educației, i-a dat o replică:

„Vorbim de două proiecte legislative care stau în dezbaterea Parlamentului de aproximativ 50 zile. Au fost două luni de dezbatere parlamentară serioasă. Fiecare amendament a fost discutat. În ceea ce privește revendicările cadrelor didactice, așa cum știm cu toții, se leagă de grila de salarizare care se află în legea salarizării, nu în Legile Educației”.

Prioritatea Executivului este Educaţia, aceasta fiind unul din domeniile prioritare ale coaliţiei guvernamentale, a declarat, duminică, premierul Nicolae Ciucă.



Executivul a transmis o înregistrare video cu intervenţia prim-ministrului, la începutul negocierilor cu sindicatele din Educaţie. Alături de Nicolae Ciucă se află preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, ministrul Educaţiei, Ligia Deca, ministrul de Interne, Lucian Bode, ministrul Muncii, Marius Budăi şi ministrul de Finanţe, Adrian Câciu.

Premierul a afirmat că Educaţia face parte din „primele două priorităţi ale programului de guvernare".



Ciucă a spus că greva care a fost anunţată de sindicatele din Educaţie este o presiune în plus asupra tinerilor, înaintea examenelor.



„Prioritatea este educaţia, ea rămâne în topul asumărilor noastre, la nivelul coaliţiei. Am discutat şi am făcut în aşa fel încât legile Educaţiei să fie cele mai dezbătute legi până în acest moment. Este vorba de viitorul copiilor, este vorba de liniştea părinţilor şi este vorba de ceea ce proiectăm pentru ţara noastră", a spus Ciucă.



El a apreciat că întâlnirea cu sindicatele este un semnal că pot fi găsite soluţii.

„Nu putem să lăsăm copiii, în prag de examen şi înainte de finalul anului de învăţământ, suspendaţi pentru că nu avem soluţii pentru problemele pe care dumneavoastră le ridicaţi", a adăugat premierul.

