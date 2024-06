Scandal la Sectorul 1 și Sectorul 2. Ministrul Predoiu intervine și spune care sunt atribuțiile MAI în cazul sacilor cu voturi

Pe de altă parte, Clotilde Armand anunță că a făcut o plângere penală împotriva reprezentantului PSD în Biroul Electoral al Sectorului 1, despre care spune că ar fi fost prins cum desigila sacii plini cu buletinele de vot și umbla în ei.

În acest context, l-am contactat pe ministrul Afacerilor Interne - Cătălin Predoiu - pentru a clarifica un aspect: Cine trebuie să păzească sacii cu voturi? Ministrul ne-a explicat că MAI nu are voie, conform legii, să păzească sacii cu voturi, ci doar incintele în care se află sacii cu voturi.

„Potrivit legii, Ministerul Afacerilor Interne are doar atribuții de pază a locațiilor - săli, birouri etc. sigilate - în care sunt depozitate voturile de către cei care au atribuții legale în acest sens. De asemenea, avem obligația să asigurăm protecția voturilor pe timpul transportului acestora, dar, acest transport NU se realizează cu mijloacele MAI, potrivit legii.

Cu alte cuvinte, MAI asigură paza oricărei incinte imobile (camera) sigilate și/ sau mijloc mobil (auto) care transportă voturile, dar nu are atribuția și nici dreptul să manevreze fizic voturile, să numere voturi sau saci, să inventarieze etc., pe scurt, MAI nu are voie să «pună mâna» pe vreun buletin de vot, din rațiuni lesne de înțeles pe care legea le-a avut în vedere, și anume imparțialitatea și caracterul civil al operațiunilor de vot. Informez că, prin structurile noastre, ne-am exercitat aceste atribuții fără excepție. Problemele de organizare apărute în procesul de numărare a voturilor și de transport al sacilor de vot sunt exclusiv în competența altor autorități stabilite de lege”, a declarat Cătălin Predoiu pentru DC News.

PNL Sector 1 a transmis, cu câteva minute în urmă, că:

„În ciuda încercărilor disperate ale doamnei Armand de a opri ieri numărarea voturilor, chiar și cu prețul umilirii a sute de oameni dincolo de limita epuizării fizice, candidatul alianței PNL-PSD George Cristian Tuță a câștigat alegerile pentru Primăria Sectorului 1!

IMPORTANT: Aceste procese verbale atașate sunt singurele lipsă din cele înregistrate de AEP la momentul respectiv, iar corelate cu cele înregistrate deja la AEP vă vor da rezultatul: George Tuță câștigător! Procesele verbale cu voturile numărate sunt cea mai bună dovadă și le vom publica mai jos, împreună cu linkul unde sunt toate datele oficiale deja contorizate. Calculul îl poate face oricine. Va rezulta același lucru: George Tuță va fi în următorii patru ani de zile primarul Sectorului 1!”

