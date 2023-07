Scandal la Farul. Tatăl lui Enes Sali i-a spus lui Hagi, în meciul cu Sheriff, să îl bage şi pe fiul său în teren. "Probabil vom părăsi România, ne întoarcem în Canada"

”Mor aici, mi-a crescut tensiunea! Dar bagă-l, domne, și pe el, dacă nici acum nu-i dai șanse, atunci când?! Dă-i minute să arate ce poate! Nu se poate așa, d-aia a ajuns copilu' să plângă acasă. Ce să mai creadă și el, că de trei ani tot e ocolit.

Ce-om fi venit noi de acolo?! Ca să ce?! Toți au avut șanse, una, două, trei, doar el, nu! Nu e normal, nu că sunt eu tatăl lui. Dar ce-are cu el, nu pricep. În fine, probabil, vom părăsi și România, gata, ne întoarcem în Canada!”, a spus Engi Sali, potrivit GSP.ro.

Sheriff Tiraspol a învins Farul Constanţa cu 3-0, în returul primului tur preliminar al Ligii Campionilor.

Antrenorul lui Sheriff Tiraspol, principalele declaraţii după meci

”Mulțumesc tuturor jucătorilor care au intrat pe teren. Inclusiv celor care au ajutat de pe bancă. A fost un meci incredibil, au muncit foarte, foarte mult. Plus staff-ul meu, incredibil.

A fost un meci obositor, a risipit forțele noastre, dar s-a terminat cu bine. Ne bucurăm de această victorie mare. Am modificat din mers, am încercat diverse module, a ieșit foarte bine până la urmă, chiar dacă în reprizele suplimentare. Dar a fost o victorie supermeritată. Poate am fi putut crea un gol în plus, da.

Suporterii noștri au fost minunați, în fiecare moment al partidei, ne-au ajutat enorm. Am făcut diferența la mijloc, am încercat să ne apărăm bine, apoi să înscriem primul gol.Am avut superioritate și am condus meciul în linia lor mediană, am fost agresivi tot timpul partidei”, a transmis antrenorul lui Sheriff, Roberto Bordin, la conferința de presă, organizată la puțin timp după finalul partidei.

