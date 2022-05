Scăderi de sute de miliarde de dolari pe piața criptomonedelor

De la finalul lunii aprilie până în jurul datei de 11 mai, cei care au investit în criptomonede au pierdut în total peste 500 miliarde dolari. S-a întâmplat ceea ce în termeni financiari se numește „Sell-Off” – mulți investitori au vândut în scurt timp cantități uriașe de criptomonede, s-a pus presiune foarte mare pe preț și acesta s-a prăbușit. Panica a pornit de la prăbușirea unei monede „stabile” pe nume TerraUSD, transmite Hotnews.

Întreaga piață mondială a criptomonedelor era evaluată la aproape 3.000 de miliarde dolari în noiembrie anul trecut, dar a căzut spre 1.250 miliarde dolari la jumătatea lui mai, pierzând 35% din valoare în nici șase zile. Se estimează că în lume, aproximativ 300 de milioane de oameni dețin criptomonede. Mai trebuie spus că, în 2021, Bitcoin și ether, prima și a doua cea mai mare criptomonedă din lume raportat la valoarea de piață, au atins prețuri record. Monedele digitale precum dogecoin au cunoscut o creștere explozivă.

Bitcoin a ajuns la 30.000 de dolari

Criptomoneda este un tip de monedă digitală, virtuală, o monedă surogat, nebancară, folosită și ca mijloc de plată. Acest mijloc de plată utilizează criptografia și, cel puțin în definiție, este descentralizat. Scăderile abrupte s-au oprit, lucrurile s-au mai stabilizat, dar se menține o atmosferă foarte tensionată. Bitcoin a ajuns la o cotație de 30.000 de dolari, față de 67.000 de dolari la final de 2021. Volatilitatea Bitcoin este o realitate, dacă ne gândim că a scăzut la sub 7.000 de dolari în prima parte din 2020. Există 19 milioane de Bitcoini și pot fi maxim 21 de milioane. Ethereum este a doua cea mai cunoscută criptomonedă, valorând în prezent sub 2.000 de dolari/unitate, departe de maximul de 4.800 dolari din noiembrie 2021. S-a prăbușit și Terra, care este ceea ce se numește o monedă stabilă, o monedă de la care erau mari așteptări și în care încrederea era mult mai mare.

Crash spectaculos de miliarde de dolari

Lumea cripto a intrat în ceea ce se numește „full meltdown”, haos total, scădere fără precedent și un moment mai dur decât episodul din 2018 când valoarea Bitcoin a scăzut cu 80%. Acum este mai grav, fiindcă mai mulți oameni investesc în cripto și mai multe firme și instituții dețin criptomonede și vor să obțină profit din ele. Căderi serioase au fost și în 2013, în 2014 dar și în 2017, însă era mult mai puțin interes pentru domeniu și se investea mult mai puțin. Un studiu Pew Research Center arată că 16% dintre american dețin un fel de criptomonede, ponderea fiind de numai 1% în 2015.

Luna și Terra, la pământ

Panica din sectorul cripto a pornit după ce s-a prăbușit valoarea a două criptomonede create de un sud-corean numit Do Kwon: Luna și TerraUSD. Kwon a absolvit Stanford University și lucrat pentru scurt timp la Microsoft și la Apple. În 2018 a fondat compania Terraform Labs și tot în acel an a creat moneda cripto denumită Luna. În 2020 compania a lansat TerraUSD care era un „stablecoin”, așadar ceva mult mai stabil de utilizat. Aceste stablecoins sunt folosite de traderi pentru a tranzacționa active mai riscante. Ultimele fluctuații au dovedit că TerraUSD este, ea însăși, extrem de riscantă. Între Luna și Terra exista o strânsă legătură.

La început de 2021, o monedă Luna valora un dolar, iar în aprilie ajunsese să valoreze 118 dolari și deja existau așa-ziși cripto-milionari din Luna. Au fost avertismente că această creștere a monedei Luna nu era normală, nu era sustenabilă și nu avea nimic în comun cu realitatea. La începutul lui mai, valoarea Luna s-a prăbușit și s-a apropiat de zero dolari (mai exact valora 0,09 dolari pe 11 mai). TerraUSD nu era, precum moneda stabilă Tether, legată direct de dolar, ci creatorii săi spuneau că era susținută de un algoritm ce ajusta oferta de Terra prin intermediului celeilalte monede, Luna, astfel încât Terra să-și mențină paritatea cu dolarul. Această legătură gândită să țină s-a rupt însă când valoarea Luna s-a prăbușit spre zero. Foarte rapid, paritatea TerraUSD față de dolar a scăzut de la 1 la 1, la 0,111 la 1. Căderea Terra și Luna a afectat și imaginea Tether, dar și cotația ei și sunt tot mai multe voci care pun la îndoială stabilitatea Tether, întrebarea fiind dacă Tether are suficiente active de rezervă pentru a-și justifica legătura unu-la-unu cu dolarul.

