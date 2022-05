Patru destinații de top pe care poți să le vizitezi în această vară

Dubai, Emiratele Arabe Unite

Dubai este un centru al inovațiilor și o mărturie a inteligenței umane care cucerește natura. Este un loc grandios, construit în deșert pentru a atesta ingeniozitatea umană. Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut. Printre cele mai bune activități de făcut în Dubai, cu copiii, ar trebui să fie vizitarea turnului Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire din lume. Este enorm, cu 828 de metri înălțime, de aproape două ori mai mare decât clădirea Empire State.

Ar trebui să vedeți și noul orizont Dubai, care arată perfect. Dacă sunteți mai mult un iubitor de natură, vizitați cu Grădina Fluturilor din Dubai și Grădina Miracolului. Nu ratați ocazia de a merge la schi în deșert, o experiență unică. Nu în ultimul rând, Dubai oferă peste 1000 km de plaje cu nisip pentru a vă bucura de soare la maxim.

Croazieră în Caraibe

În timp ce fiecare dintre țările din Marea Caraibelor are ceva de oferit, de ce să nu alocați timp pentru a le vizita pe majoritatea dintr-o singură mișcare? Rezervați-vă o croazieră în Oasis of the Seas și faceți un tur în Caraibe, în această vară. Nava în sine este ca un oraș mic și vei avea toate bunurile de care ai nevoie în timpul croazierei. Va fi casa ta departe de casa.

Pe de altă parte, nava acostează în toate cele mai importante locuri pe care trebuie să le vezi, cum ar fi St. Maarten, Jamaica, Bahamas, Cozumel, Honduras etc. Aceasta este o modalitate perfectă de a experimenta spiritul liber al tuturor acestor locuri. Nu vei sta nicăieri prea mult timp și vei avea mai multe motive să te întorci.

Kakslauttanen, Finlanda

Kakslauttanen este unul dintre cele mai nordice sate din Finlanda. La început, a fost doar sălbăticie locuită de populația sami, dar încetul cu încetul orașul a fost dezvoltat pentru a deveni unul dintre cele mai vizitate locuri turistice. Și așa cum vă va spune orice agenție de marketing hotelier, unicitatea este cheia succesului. Chiar la marginea Parcului Național Urho Kekkonen, acest loc nu seamănă cu nimic din ceea ce ați mai văzut până acum.

În timpul verii, există o mulțime de activități care includ drumeții, călărie, vizitarea unei ferme de husky și petrecerea unei zile la o fermă de reni.

Există, de asemenea, minerit de aur. Da, este adevărat! Vă vor permite să aruncați o privire la una dintre cele mai vechi activități din regiune. De asemenea, puteți vizita muzeul Sami din Siida din Inari și puteți afla mai multe despre această națiune indigenă.

Dacă se întâmplă să citești asta în momentul planificării unei vacanțe de iarnă pentru familia ta, știi că cel mai bun lucru de făcut în zonă este, desigur, să vezi aurora boreală. Dacă ai noroc, poți urmări fenomenul chiar prin tavanul camerei tale de hotel.

Ibiza, Spania

Viața de noapte diversă este cunoscută pentru această insulă spaniolă și nu fără motiv. Mulți tineri vizitează Ibiza în timpul verii pentru a se bucura de plajele cu nisip și petrecerile care durează toată noaptea. DJ celebri concertează toată vara și este cu adevărat altceva să petreci o noapte bucurându-te de muzică pe plajă.

Cu toate acestea, Ibiza are mai multe de oferit dacă ești interesat de ea. Vizitați situl emblematic Dalt Vila, inclus în patrimoniul mondial UNESCO, pentru a afla mai multe despre istoria insulei. Admirați picturile gotice pe panouri din secolele al XIV-lea și al XV-lea de la Catedrala din Ibiza.

Conduceți tot drumul spre Nord pentru a vă bucura de traseul abrupt de drumeții până la far, cea mai înaltă clădire de pe insulă, măsurând 52 de metri. Bucurați-vă de sporturi acvatice precum surfing și caiac. La sfârșitul unei zile obositoare, vă puteți relaxa într-unul dintre spa-urile insulei. Și nu ratați ocazia de a lua masa la Amante, cel mai romantic loc de cină din Ibiza.

Coasta Amalfi, Italia

Mulți europeni își petrec vacanțele la cea mai fierbinte destinație de vară – Coasta Amalfi din Italia. Costa Amalfitana, așa cum o numesc italienii, oferă o priveliște uluitoare asupra mării turcoaz. Pentru a vă bucura la maxim de vacanța de vară, cel mai bine este să conduceți până acolo sau să închiriați o mașină și să faceți un tur pe toată coasta, oprindu-vă în locurile care vă plac cel mai mult.

Începeți călătoria pe Aeroportul Internațional Napoli, dacă călătoriți de departe și conduceți pe coasta. Cele mai populare locuri de vizitat sunt Bacoli, Sorrento, Positano, Furore, Ravello, Amalfi și Salerno. Dar nu uitați să vizitați insulele din apropiere: Ischia, Procida și, desigur, Capri. Pe drumul de întoarcere, opriți-vă la situl istoric Pompei și admirați puternicul vulcan Vezuvius.

Deși puteți alege cele mai populare locuri de cazare, amintiți-vă că satele și orașele italiene sunt ca niște muzee în aer liber. Puteți alege să vizitați chiar și cele mai mici localități și să vă bucurați de istoria bogată a țării.

