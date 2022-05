Şarlatan, calul Jandarmeriei Române, şi-a găsit un nou stăpân: Mergi cu bine, prietene! Cu siguranţă ne vom revedea

""Mergi cu bine, prietene! Cu siguranță, ne vom revedea!"

Astăzi ne-am despărțit de Șarlatan. Au fost emoții mari pentru colegul nostru, Sergiu, cel care l-a îngrijit pe partenerul lui necuvântător timp de aproape 18 ani.

Șarlatan va ajunge la Satu Mare, acolo unde suntem siguri că o să găsească prietenia și dragostea pe care le-a primit în tot acest timp în Jandarmeria Română", a transmis Jandarmeria Română pe Facebook. .

Şarlatan merge la Satu Mare, la liberalul Adrian Cozma

"Şarlatan vine la Satu Mare!

După mai bine de 17 ani de activitate pentru Jandarmeria Română, acest cal frumos, pe nume Şarlatan, va avea parte de grijă în ferma noastră de la Ardud Vii. Cum siguranţă foarte mulţi copii se vor bucura şi va fi unul dintre punctele de atracţie pe care vizitatorii îl vor putea aprecia.

Mă bucur că am reușit acest transfer, această adopție, pentru că și un cal, la fel ca și un om la bătrânețe, are nevoie să fie îngrijit de persoane care înțeleg și care pun pasiune în astfel de activități.

Mulțumesc tuturor celor implicați, iar lui Șarlatan îi dorim drum bun spre noua casă!", a scris Adrian Cozma pe Facebook.

În aprilie, Jandarmeria a anunţat că îi caută casă calului de 18 ani

Potrivit Jandarmeriei Române, Șarlatan are aproape 18 ani, face parte din rasa Cal de Sport Românesc și are un temperament vioi și este bine supus dresajului, fiind o rasă adaptată echitației, scrie Mediafax. Acesta a participat la misiuni dintre cele mai dificile, dar și la competiții naționale de obstacole organizate de Federația Ecvestră Română, la unele dintre ele reușind să se claseze chiar pe podium. Ani la rând a făcut parte din Detașamentul de Cavalerie care a defilat pe sub Arcul de Triumf, de Ziua Națională a României.



„Acum prietenul nostru necuvântător are nevoie de noi prieteni. Deși nu și-a pierdut suplețea și nici cadența, vârsta nu ii mai permite să participe la misiunile de ordine publică. Încercăm să îi găsim o nouă casă, pe cineva care să îl adopte și să îi ofere protecție și prietenie", arată jandarmii.

