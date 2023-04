Pragul pentru abuzul în serviciu, eliminat la Camera Deputaţilor

Conform Digi24, toate modificările din Comisia Juridică a Senatului, când fusese stabilit un prag de 250.000 lei pentru dezincriminarea abuzului în serviciu, au fost retrase. De altfel, mai spune sursa citată, liderii coaliţiei le-ar fi cerut aleşilor să revină la proiectul Ministerului Justiţiei.

În şedinţa coaliţiei de marţi, se luase iniţial decizia ca acest prag să fie coborât la 9000 lei, aşa cum şi DC NEWS a informat AICI. Ulterior, în şedinţa Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor, amendamentul a fost retras complet.

Cine a cerut retragerea amendamentelor

Preşedintele Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor, Laura Vicol, a declarat, marţi, că liderii coaliţiei de guvernare au decis ca proiectele de modificare a Codului penal şi Codului de procedură penală să primească raport de adoptare în comisie pe formele venite de la Executiv, adăugând că a fost sunată pentru asta "de absolut toţi reprezentanţii Guvernului".



Ea a fost întrebată, la Palatul Parlamentului, cine a cerut eliminarea amendamentelor depuse de parlamentari pentru cele două proiecte. "Tocmai am spus că în urma discuţiilor din coaliţie. Întrebaţi Guvernul, coaliţia (de ce au fost eliminate amendamentele - n.r.). Nu mai există în acest moment niciun prag pentru abuz în serviciu", a afirmat Vicol, conform Agerpres.



Aceasta a cerut jurnaliştilor să îi întrebe pe liderii celor trei partide din coaliţia de guvernare de ce s-au eliminat amendamentele.



"Am fost anunţată că datorită societăţii civile care a solicitat acest lucru s-a considerat că forma venită de la Guvern este cea mai bună formă, atât pentru Codul penal, cât şi pentru Codul de procedură penală. (...) În acest moment am fost sunată de absolut toţi reprezentanţii Guvernului, care au solicitat să rămână în vigoare formele venite de la Guvern", a explicat Laura Vicol.



Preşedintele Comisiei juridice de la Camera Deputaţilor a adăugat că "PSD ţine cont tot timpul de societatea civilă".



"Ca dovadă, la toate proiectele şi la toate iniţiativele legislative şi în toate şedinţele Comisiei juridice membrii societăţii civile, care vă pot confirma absolut tot, au fost invitaţi. Cel puţin de 15 luni de când sunt eu preşedinte în această comisie membrii societăţii civile au fost întotdeauna prezenţi la şedinţele mele", a afirmat Vicol.

Luni, deputatul PSD Alfred Simonis anunţa că a vorbit despre acest subiect cu ministrul Justiţiei Cătălin Predoiu.

"Am avut o întâlnire la grup cu ministrul Predoiu, la invitaţia mea. Nu a avansat alte sume, alte cifre, din punctul meu de vedere rămâne propunerea Ministerului Justiţiei la 9.000 de lei. Dacă în coaliţie mâine... Cred că două salarii minime înseamnă 6.000 de lei, mai puţin important decât 6, 7, 8 sau 9.000 de lei este să ne asigurăm că acest prag va fi unul acceptat de Curtea Constituţională şi legea, care e şi jalon în PNRR - deci de care depind un miliard de euro, sau care este suma exactă nu o ştiu, oricum întreaga cerere 3 de plată este undeva la 2,7 miliarde de euro -, va trece de CCR, iar CCR va considera că această sumă nu e derizorie", a spus Simonis la Palatul Parlamentului. VEZI AICI MAI MULTE

