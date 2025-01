S-a cerut, din PNL, demisia lui Iohannis. Decizia lui Ilie Bolojan

Ilie Bolojan spune că a-i cere acum demisia președintelui Iohannis „nu face decât să joci într-o zonă de populism”.

Președintele interimar al PNL consideră că și dacă Iohannis ar pleca „mâine” de la Cotroceni, problemele României nu s-ar rezolva.

„Sunt două aspecte, știți, am mai răspuns această întrebare. Dacă vrei să te urci pe un val, pentru că trebuie să recunoaștem că președintele Iohannis are o cotă de încredere destul de scăzută în această perioadă, nu face decât să joci într-o zonă de populism, să-i ceri demisia ș.a.m.d. Dar, o demisie, să spunem mâine, credem că va rezolva problemele economice și toate dezechilibrele pe care le are Români? Asta e o întrebare. Din punctul meu de vedere, este foarte important în această perioadă, dar nu numai în această perioadă, până la legerile prezidențiale, ci și după, să menținem țara noastră într-o zonă de stabilitate”, a spus Ilie Bolojan.

Președintele interimar al PNL a spus că în trecut Klaus Iohannis a fost criticat, dar nu de cei care îl critică astăzi.

„În primul rând, este vorba de stabilitate în guvernare, și să luăm măsurile care se impun pentru a crea condiții în așa fel încât să corectăm lucrurile care s-au adunat negativ și să creăm condiții pentru dezvoltare. În aceste zile am avut mai multe discuții pe aceste teme, de strategii, ce să facem, cum să facem. Mi-ar fi plăcut ca în anii trecuți, când unii dintre colegi doar se gândeau ce ar vrea cineva, și anticipau anumite dorințe și le și executau, mi-ar fi plăcut să aibă atunci o gândire critică, și când au luat tot felul de decizii de la festivalul democrației, și alte decizii în PNL, care n-au ajutat nici partidul nostru, și nici cred că echilibre din această țară, să se fi gândit atunci mai bine.

„E foarte simplu când cineva e la final de carieră, să te apuci să dai în cineva, mai ales dacă ești din zona, să spunem, de partid, relativ apropiată în anii trecuți. Eu am căutat întotdeauna să tratez lucrurile echilibrat, și gândiți-vă că am și o răspundere suplimentară acum, dată de funcția pe care o ocup, și cred că trebuie să acționăm responsabil în această perioadă, inclusiv din punct de vedere al stabilității țării noastre”, a adăugat președintele interimar al liberalilor, conform Digi 24.

„Protestul AUR” și modelul „basculării voturilor la Simion”

Protestele organizate de AUR, care au ajuns și la Cotroceni, ar putea influența modificările din interiorul PNL sau chiar susținerea lui Ilie Bolojan pentru a prelua funcția de președinte interimar.

