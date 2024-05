S-a aflat care e locul în care a fost pictată Gioconda. E vizitat de milioane de oameni / foto în articol

Acum, un geolog și istoric de artă renascentist crede că în sfârșit a rezolvat misterul uneia dintre cele mai faimoase picturi din lume. Ann Pizzorusso și-a combinat cele două domenii de expertiză pentru a sugera că Leonardo a pictat mai multe caracteristici recunoscute ale Lecco, aflat pe malul lacului Como, în regiunea Lombardia din nordul Italiei, potrivit The Guardian.

Pizzorusso a asemănat podul lui Leonardo, lanțul muntos și lacul din spatele Giocondei cu podul Azzone Visconti din secolul al XIV-lea din Lecco, Alpii de sud-vest și lacul Garlate, pe care se știe că Leonardo l-a vizitat acum 500 de ani.

Asemănările sunt de netăgăduit, a spus ea. „Sunt atât de încântată de asta. Chiar simt că am închis o dezbatere”, a spus cercetătoarea.

Teoriile anterioare au inclus o afirmație din 2011 conform căreia podul și drumul din spatele Giocondei sunt din Bobbio, un mic oraș din nordul Italiei, și o constatare din 2023 conform căreia Leonardo a pictat un pod în provincia Arezzo.

Dar concentrarea asupra podului, a spus ea, nu a fost suficientă.

„Podul arcuit a fost omniprezent în Italia și în Europa și multe erau asemănătoare. Este imposibil să identifici o locație exactă doar după un pod. Toți vorbesc despre pod și nimeni nu vorbește despre geologie.”, a spus Ann Pizzorusso.

„Geologii nu se uită la picturi, iar istoricii de artă nu se uită la geologie”, a adăugat ea. „Istoricii de artă au spus că Leonardo și-a folosit întotdeauna imaginația, dar poți oferi această imagine oricărui geolog din lume și ei vor spune ce spun eu despre Lecco. Chiar și un non-geolog poate vedea acum asemănările.”, a adăugat Pizzorusso

Ea a remarcat că rocile din Lecco sunt calcar și că Leonardo și-a înfățișat rocile într-o culoare gri-alb – „ceea ce este perfect, pentru că acesta este tipul de stâncă care există”. Ea a mai precizat că, spre deosebire de Lecco, nici Bobbio, nici Arezzo nu au un lac: „Deci avem dovezi perfecte la Lecco”, a spus, sigură pe ea, Ann Pizzorusso.

Cercetările ei anterioare cu privire la Leonardo da Vinci au implicat studierea ambelor versiuni ale Fecioarei Stâncilor – cea din Luvru din Paris și replica din Galeria Națională din Londra. Până în 2010, Galeria Națională a crezut că cea pe care o avea este în principal opera asistenților lui da Vinci, dar, după restaurare, a declarat că este posibil ca Leonardo să fi pictat el însuși întreg tabloul.

Analiza lui Pizzorusso asupra vegetației și geologiei din peisajul din jurul figurilor centrale a reînviat dezbaterea. Ea a concluzionat: „Botanica în versiunea Luvru este perfectă, arătând plante care ar fi prosperat într-o grotă umedă și întunecată. Dar plantele din versiunea londoneză sunt inexacte. Unele nu există în natură.”

Ea a remarcat că Leonardo i-a impresionat întotdeauna pe studenții săi prin descrierea cât mai corectă a naturii. Pentru cele mai recente cercetări ale Giocondei, ea a vizitat Lecco: „Știm din caietele sale că a petrecut mult timp explorând zona Lecco și teritoriul de nord”.

Jacques Franck, un fost consultant Leonardo la Luvru, a declarat: „Nu mă îndoiesc nicio secundă că Pizzorusso are dreptate în teoria ei, având în vedere cunoștințele ei perfecte despre geologia Italiei – și mai precis despre locurile în care Leonardo a călătorit în timpul vieții sale, ceea ce ar putea corespunde peisajului muntos din Gioconda.”

Pizzorusso își va prezenta dovezile la o conferință de geologie din Lecco.

„Sunt de fapt euforică în legătură cu aceste descoperiri – și există o posibilitate aproape certă ca Leonardo a pictat [peisajul] din locul exact în care ținem conferința”, a spus ea.

Foto: Unsplash / Google Earh

Mystery of #where #MonaLisa was painted has been solved, geologist claims. Geologist and Renaissance art historian #AnnPizzorusso says she has tracked down the background landscape of the world’s most famous painting https://t.co/qxNKlfmYQ3 pic.twitter.com/uX0VGPe3bQ