Ce reprezintă, de fapt, portofoliul primit de România în viitoarea CE. Roxana Mînzatu: 143 de miliarde de euro este doar FSE+

Roxana Mînzatu, desemnată vicepreşedinte executiv pentru oameni, competenţă şi pregătire în noua echipă de comisari a Ursulei von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a făcut declarații în care a precizat că nominalizarea ei este ”moment de mândrie pentru țara noastră”. Mînzatu a mai precizat că postul ”asociază atribuții în domeniul social”. În continuare, aceasta a descris cu ce se ocupă postul obținut de România în Comisia Europeană.

„Este, din punctul meu de vedere, o victorie a proiectului de țară 'România puternică, în Europa puternică'. Premierul Ciolacu, de altfel, a avut acest obiectiv în toată activitatea sa. Acum, pe lângă cei doi vicepreședinți aleși în Parlamentul European care sunt români, Victor Negrescu și Nicu Ștefănuță, și în Comisia Europeană care e instituția motor, cea care inițiază legile europene și care gestionează bugetul Uniunii Europene, România primește postul de vicepreședinte executiv.

Oameni într-o ”Europă prosperă”

Este pentru prima dată când țara noastă, un stat membru de generație nouă, primește acest rol la masa decizională și nu cred că cineva poate să conteste că este un moment de mândrie pentru țara noastră pentru că este portofoliul României. Postul asociază atribuții în domeniul social și, de fapt, portofoliul se și numește 'People, Skills', oameni, competențe. Sunt unii care în cursul zilei de astăzi au încercat să spună că oamenii nu ar fi importanți în ceea ce muncește Comisia Europeană, cred că oamenii, cei care ne urmăresc, ar fi în dezacord cu această afirmație. Până la urmă, dacă vorbim de o Europă competitivă, Europă prosperă, totul se face cu oameni, sigur, cu lucrători, cu specialiști, cu resursă umană talentată și pentru cetățenii europeni, și pentru standardul lor de viață. Ori, acest portofoliu social se ocupă cu legislație, finanțare și politici exact pentru asta: ocupare, creare de locuri de muncă, relații de muncă și protejarea drepturilor lucrătorilor, dialogul social, patronate, sindicate, societate civilă, competențe pe o piață a muncii foarte dinamică, unde avem deficit în anumite industrii, unde avem deficit în anumite industrii, unde avem o evoluție foarte, foarte alertă, acolo unde digitalizarea, automatizarea își face simțită prezența tot mai mult și trebuie să pregătim din mers lucrătorii și oamenii din job-urile respective să se adapteze și să aibă în continuare acces la job-uri de calitate.

Fonduri pentru România

Partea de educație, da, și această parte de educație până la urmă tot ceea ce înseamnă pregătirea sistemelor educaționale pentru ca ele să livreze ceea ce este cerut și necesar pe piața muncii este un portofoliu. 143 de miliarde de euro este doar Fondul Social European Plus (FSE+), este doar unul dintre instrumentele pe care le am în portofoliu. (...) Deci, ne ducem pe un buget de circa 20% din totalul bugetului multianual al Uniunii care e gestionat pe acest rol social. Eu am vorbit, într-adevăr, astăzi, în repetate rânduri despre Fondul Social European care are acea anvelopă de 143 de miliarde de euro pentru că România încă din 2007 se bucură de sprijinul oferit prin acest program. Am dat exemplul voucherelor sprijin pentru România, voucherele de 250 de lei oferite persoanelor aflate în nevoie din două în două luni în perioada post-pandemică pentru a face față măririlor de prețuri, inflației. Am dat exemplul cardurilor pentru energie, cofinanțate, de asemenea, prin Fondul Social European. Start-Up Nation, cofinanțat prin Fondul Social European, programele de analize medicale gratuite, screeningul și tratament precoce pe diverse patologii, cancere, boli cardiovasculare, cofinanțate prin Fondul Social European, Masă Caldă, programe pentru combaterea abandonului școlar.

Am încercat să explic că doar unul dintre programele care sunt gestionate în acest portofoliu deja oferă românilor atât de mult suport.

Planurile fac parte din ceea ce înseamnă orientările politice ale întregii echipe von der Leyen. Împreună vom lucra pentru a oferi mai multe oportunități și românilor, și tuturor europenilor pentru a avea job-uri cu salarii care să le permită ca muncind să nu fie săraci”, a transmis Roxana Mînzatu, în direct la B1 TV.

