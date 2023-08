ROMGAZ, atenționare cu privire la anunțurile cu imaginea companiei care oferă îmbogățiri rapide: Sunt false și prezintă un risc major

DCNews a solicitat Romgaz un punct de vedere oficial față de reclamele care circulă pe Facebook și Instagram cu privire la investiția în companie, investiție ce ar produce câștiguri rapide. Sunt folosite imaginile Romgaz, dar și ale site-urilor unor televiziuni, pentru credibilitate, sunt date exemple și totul este scris corect, ca la carte, fiind prezentate calcule și cazuri ca fiind reale. Și totuși, promisiunea este făcută de... un studio, iar link-ul site-ului nu este cel al site-ului de știri. Link-ul ce este accesat din respectivele ”reclame” poate fi copiat și distribuit, dar nu poate fi accesat din extern, deschizându-se alte pagini decât cea care este accesată din respectivele anunțuri.

Iată ce ne transmite Romgaz, în urma solicitării:

Referitor la diverse reclame postate pe rețelele de socializare, care, odată accesate, conduc la platforme/site-uri în care se oferă spre vânzare pachete de acțiuni ale S.N.G.N. Romgaz S.A.(ROMGAZ) și se promit câștiguri considerabile într-un interval de timp foarte scurt, vă aducem la cunoștință faptul că, aceste reclame fac uz neautorizat de identitatea ROMGAZ și nu reprezintă în mod oficial interesele companiei. Aceste platforme/site-uri sunt false și prezintă un risc major, întrucât accesarea acestora ar putea conduce la fraudarea utilizatorilor, precum și la colectarea neautorizată a unor date cu caracter personal.

În data de 12 noiembrie 2013, S.N.G.N. Romgaz S.A.(ROMGAZ) a fost listată la Bursa de Valori București (BVB) şi la Bursa de Valori Londra (LSE). Începând cu această dată, acțiunile ROMGAZ sunt tranzacționate pe piața reglementată administrată de BVB, sub simbolul „SNG”. Totodată, GDR-urile (certificatele globale de depozit), emise de The Bank of New York Mellon (depozitarul de GDR-uri), având ca activ suport acțiuni ROMGAZ (1GDR = 1 acțiune ROMGAZ), se tranzacționează pe piața principală pentru instrumente financiare listate a LSE, sub simbolul „SNGR”.

Tranzacționarea acțiunilor ROMGAZ (cumpărare sau vânzare) se face exclusiv prin intermediul brokerilor (intermediarilor) autorizați de către Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), singura instituție de supraveghere a pieței de capital. Lista cu intermediarii autorizați să tranzacționeze la Bursa de Valori București este afișată pe pagina ASF, www.asfromania.ro, și pe pagina Bursei de Valori București, în secțiunea Intermediari, www.bvb.ro.

ROMGAZ a furnizat, din oficiu în paginile web și social media, dar și ori de câte ori au fost solicitate prin intermediul oricăror canale de comunicare ale companiei, informații privind modalitățile oficiale de tranzacționare a acțiunilor, inclusiv care sunt sursele oficiale de informare pe tema tranzacționării acestora.

Situațiile identificate de către ROMGAZ ca fiind tentative de înșelăciune și fraudă folosind identitatea companiei, au fost sesizate Directoratului Național de Securitate Cibernetică, care a comunicat de asemenea atenționări publicului larg să dea dovadă de prudență în acceptarea ofertelor false de a investi în acțiuni, fiind și cazul altor companii sau entități a căror identitate a fost folosită pentru a câștiga încrederea populației în scopul comiterii unor fraude.

ROMGAZ a pus la dispoziția publicului informații oficiale, în paginile web și social media, care pot fi consultate de către persoanele interesate înainte de lua decizia de a investi pe baza unor informații vehiculate în spațiul public prin intermediul unor platforme/site-uri neautorizate.

Toate informațiile privind tranzacționarea acțiunilor ROMGAZ sunt disponibile pe pagina oficială a companiei noastre, la următorul link:

https://www.romgaz.ro/despre-tranzactionarea-actiunilor-romgaz

ROMGAZ a atenționat publicul larg cu privire la informația falsă vehiculată pe rețelele de socializare și a încurajat raportarea paginilor pentru a nu cădea victime ale tentativei de fraudă: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=717734137021763&id=100063555489540

Vă asigurăm de întreaga noastră preocupare de a informa publicul cu privire la modalitățile oficiale de tranzacționare a acțiunilor ROMGAZ, încurajând persoanele interesate să consulte canalele oficiale pentru verificarea oricăror oferte de a investi, reducând astfel riscul de a cădea victime ale tentativelor de fraudă.

