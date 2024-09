Posibilitatea românilor de a se implica social și de a avea succes în comunitatea de peste hotare unde trăiesc este în mare parte facilitată și de o imagine bună pe care și-au creat-o. Dacă în urmă cu mulți ani știrile erau mai mult negative, totul pare că s-a schimbat în prezent. Daniel Oprican spune că astăzi, românii din Italia sunt văzuți ca muncitori și liniștiți.



"Cel puțin în Italia suntem cunoscuți ca oameni foarte muncitori, liniștiți și care pot ieși din orice situație. De obicei, românul este foarte inventiv și știm bine că reușim să ne descurcăm. Am început să fim apreciați, cel puțin aici, unde locuiesc eu și în zona mea, la adevărata valoare, dar evident, nu vei fi niciodată italian. Nu vei fi. Cel puțin în Italia vei fi considerat tot timpul un străin. Asta și dacă ai cetățenie, asta e. Acum, respectul, știți dumneavoastră, se mai și câștigă și dacă ești un om care-ți vezi de treabă și îți faci treaba cu dăruire, atunci e normal că îți vei câștiga respectul celui care te-a angajat și celor pentru care muncești. Sunt și foarte mulți români care au societăți, firme. Subiectul este oricum foarte amplu și este greu de spus pentru fiecare țară în parte. Este greu de spus la nivel global cum suntem priviți noi în afară. Repet, după o perioadă de timp, după ce te cunoaște persoana respectivă, deja începe să te aprecieze. Chiar dacă unii pot avea o invidie că văd că ești mai bun ca ei... dar sunt cetățeni și cetățeni," a spus Daniel Oprican, în emisiunea "România are nevoie de tine, implică-te!" difuzată pe DCNews Tv, DCNews și StiriDiaspora.

"Salariile din Italia au rămas la nivelul anilor '90"



Oprican spune că salariile din Italia au rămas pe loc, iar prețurile au crescut. Totodată, obiceiul italienilor de a-i arăta cu degetul pe români s-a estompat și în prezent imaginea de răufăcători, așa cum era în primii ani de imigrație, a dispărut.



"În general, suntem văzuți bine în Italia. Cel puțin de câțiva ani, de când au început să ne cunoască, suntem văzuți bine. Nu mai este acel renume care era la început, că am venit să furăm, știți cum era atunci, la început, în primii ani când am plecat din țară. Erau tot felul de știri cu românii, să-i discrimineze, să-i arate că sunt răufăcători. S-au mai dus din aceste obiceiuri și am început să intrăm pe un făgaș al normalității. Singura problemă este că în Occident nu se mai trăiește atât de bine cum se trăia. Cel puțin în Italia, salariile au rămas la nivelul anilor '90, atenție, doar că între timp prețurile s-au dublat ori s-au triplat. Deci cam aici am ajuns cu nivelul puterii de cumpărare în Italia, în acest moment. În Italia se câștigă salarii de 1300 - 1600 sau maxim 1700 de euro, cine are atât deja lucrează pe bani frumoși. Nu vorbim de șoferii de TIR care câștigă mai mult pentru că au și un program foarte ciudat. Vorbim de oameni cu joburi normale. Spun că viața s-a degradat constant în Occident în acești ultimi ani, inflația am văzut că a crescut și prețurile au luat-o razna.



