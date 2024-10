România va produce panouri fotovoltaice și baterii. Burduja: Am atras 13 miliarde de euro pentru tranziția verde / video

Sebastian Burduja a explicat că România a atras 13 miliarde de euro prin PNRR și Fondul pentru Modernizare, care sunt bani nerambursabili. Potrivit ministrului, majoritatea beneficiarilor sunt entități private, iar proiectele sunt evaluate din punct de vedere cost-beneficiu, asigurându-se astfel rentabilitatea investițiilor.

„Înțeleg că aveți cel mai important rezultat din istorie, ați atras fonduri europene de 13 miliarde de euro.”, a spus Bogdan Chirieac.

„Așa este... PNRR și Fondul pentru Modernizare. Sunt bani nerambursabili și sunt contracte semnate efectiv, deci ele se vor face, marea lor majoritate, și e un lucru bun că beneficiarii, cei mai mulți dintre ei, sunt entități private, deci sunt companii care au obținut un grant și care au tot interesul să-și ducă aceste proiecte la bun sfârșit. Ele sunt cu analize cost-beneficiu, deci e o investiție rentabilă.

În PNRR, tranziția verde e un ax central, digital și verde. Avem două paliere principale. Noi am avut la expoziție cam 1.6 miliarde, la Ministerul Energiei, și am reușit să ne punem la treabă. Chiar astăzi semnez primul contract pe producția de panouri fotovoltaice, finanțată din PNRR. Un beneficiar român și-a asumat chestia asta, să nu mai importăm din China sau din alte zone, în primul rând, pentru că trebuie să avem beneficii din tranziția verde. Noi avem toate aceste miliarde, dar, din păcate, o bună parte dintre ele o dăm pe bunuri de import.”, a spus Sebastian Burduja.

Unde se vor produce baterii în România

Sebastian Burduja a anunțat semnarea unui al doilea contract important, referitor la stocarea energiei în baterii. Acesta a mai vorbit despre importanța Centrului de Cercetare și Dezvoltare deschis la Cluj în timpul mandatului său de ministru al Digitalizării. De asemenea, el a explicat că tehnologia utilizată pentru baterii este patentată de Lockheed Martin și nu depinde de resurse critice din alte regiuni, ceea ce face investiția în Bihor și mai relevantă pentru Europa.

„Al doilea apel pe care astăzi îl semnăm, și cred că e la fel de important, este partea de stocare în baterii. Deci sunt doi beneficiari Electrica și Renovatio Trading.”, a spus Sebastian Burduja.

„Bateriile înțeleg că o să le produceți în Bihor. E o investiție gigantică Lockheed Martin și înțeleg că vor produce pentru toată Europa baterii de până la 100 MW, ceea ce e o putere uriașă.”, a spus Bogdan Chirieac.

„Au fost niște discuții îndelungi cu Lockheed Martin, o companie pe care eu o apreciez. Când eram ministru la Digitalizare am reușit să-i aducem în România și și-au deschis un centru de cercetare și dezvoltare la Cluj. Au două centre de R&D în lume: unul în Australia și unul la Cluj, deschis în mandatul meu: cercetare în inteligență artificială, roiuri de drone și alte chestiuni sofisticate.

După care, am fost la Boston, pentru că atunci când am ajuns la Ministerul Energiei, am avut un training cu Lockheed Martin și m-au întrebat ce mai putem face împreună. Am văzut această fabrică de baterii. E o tehnologie patentată de Lockheed Martin care nu depinde de resurse critice din alte zone ale globului, mai greu accesibile uneori, și iată că, pentru zona europeană, într-adevăr, iau în considerare această investiție importantă la Bihor.”, a spus Sebastian Burduja.

„Încet, încet beneficiem și noi de pe urma acestei tranziții verzi"

Ministrul Energiei a declarat că România va începe să producă atât panouri fotovoltaice, cât și baterii, subliniind că, treptat, țara va beneficia de pe urma tranziției verzi, nu doar prin creșterea producției de energie verde, ci și prin dezvoltarea industriei.

„România va produce panouri fotovoltaice, România va produce baterii. Încet, încet beneficiem și noi de pe urma acestei tranziții verzi și prin prisma industriei, nu doar că producem mai multă energie verde.”, a spus Sebastian Burduja la DC News.

