România, prima țară care a adus trofeul EURO 2024 în Europa. Roxana Ciocănău Dinescu, Betano România: ”A venit cu un cifru pe care nu l-a comunicat nimeni”

"Noi am fost prima țară care a adus trofeul în Europa și în companie. Inclusiv parcursul trofeului a fost ceva pe care nu știam să îl gestionăm pentru că nu am mai experimentat ceva de genul. A venit cu un cifru pe care nu l-a comunicat nimeni. Și eram cu toții la birou dimineața au fost niște acțiuni de reveal în cadrul companiei pentru angajați, după care trofeul trebuia să meargă în zona foarte bine păzită unde am făcut reveal-ul pentru publicul larg și eram "ok, ce ne facem acum?".

Și la 7 dimineața vă garantez că UEFA nu răspunde la telefon, dar prin creativitatea românească am reușit să ajungem prin multe telefoane la oamenii de la vamă care au trebuit să vadă ce este în cutie, pentru că a venit așa într-o cutie de tip seif și ne-au dezvăluit care era codul. Ulterior le-am transmis colegilor noștri din toate țările care au găzduit trofeul: "băieți, asigurați-vă că aveți codul din timp că nu știm dacă va fi chiar același până în momentul în care va veni la voi".

Roxana Ciocănău Dinescu, Senior Marketing Manager Betano România: Nu ne așteptam să fie atât de multă lume care să vină să-l vadă

Vă mărturisesc că nu așteptam să fie atât de multă lume care să vină să-l vadă și asta cumva a rescos la iveală pasiunea oamenilor pentru fotbal și pentru sport. Cred că am avut peste 2.000 de oameni care au venit să vadă trofeul, să își facă poze, să interacționeze cu el. Și ulterior toată campania și tot planul pe care l-am avut cu UEFA a fost un plan extrem de strict. Se vede că UEFA este o entitate extrem de matură care știe extrem de bine ceea ce face și știe extrem de bine ceea ce vrea.

Flexibilitatea cu care noi suntem obișnuiți ca oameni de marketing nu prea a fost acolo pentru că liniile noastre au fost foarte clare și cu toate că și noi suntem destul de independenți în ceea ce facem, a trebuit să aprobăm fiecare lucru, fiecare postare, fiecare mesaj de comunicare, campaniile pe care le facem, campaniile care sunt pentru clienți, deci totul a fost extrem de riguros și de rigid, însă am înțeles și de ce când am văzut cât de mult marketing se face pe acest campionat și cât de bine se face", a declarat Roxana Ciocănău Dinescu, Senior Marketing Manager Betano România.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News