România, pe uscat. Dobrogea şi regiuni din Moldova şi Muntenia, sub semnul secetei

"Aprovizionarea cu apă pe profilul de sol 0-100 cm, în cultura grâului de toamnă, se va situa în limite satisfăcătoare până la apropiate de optim şi optime în Maramureş, Banat, Crişana, Transilvania şi Oltenia, pe suprafeţe extinse din Muntenia şi Moldova, izolat în estul Dobrogei. Deficite de umiditate în sol (secetă pedologică moderată, puternică şi local extremă) se vor înregistra în cea mai mare parte a Dobrogei, local în estul, sudul şi sud-estul Moldovei, nordul, nord-estul, sud-estul şi sudul Munteniei", susţin specialiştii ANM, potrivit Agerpres.



Datorită regimului termic din aer şi sol mai ridicat decât în mod obişnuit, ritmurile de creştere şi dezvoltare ale cerealierelor de toamnă vor evolua în general normal în cea mai mare parte a ţării, cu excepţia zonelor depresionare nordice şi centrale, unde procesele vegetative se vor desfăşura uşor mai lent.



La culturile de orz şi grâu de toamnă, în funcţie de data semănatului, se vor înregistra fazele de răsărire (70-100%), apariţia frunzei a treia (50-100%) şi înfrăţire (30-100%). Starea de vegetaţie a plantelor se va prezenta bună şi medie, respectiv medie şi slabă în semănăturile tardive.



"Rapiţa se va afla predominant în faza de dezvoltare a aparatului foliar (5-9 frunze), cu o uniformitate şi vigurozitate a culturilor în general medie şi slabă. Speciile pomicole şi viticole îşi vor continua repausul vegetativ, acestea având în general o bună rezistenţă la temperaturile scăzute din această perioadă", arată prognoza ANM.



Potrivit specialiştilor ANM, condiţiile agrometeorologice vor permite efectuarea lucrărilor agricole specifice (arături, fertilizări etc.) în bune condiţii, acestea fiind sistate temporar doar în zilele cu precipitaţii.



În această perioadă, specialiştii ANM recomandă verificarea sistematică a viabilităţii plantelor la culturile de toamnă şi a elementelor de rod la pomii fructiferi şi viţa-de-vie, încorporarea gunoiului de grajd în câmp şi fertilizarea cu îngrăşăminte pe bază de fosfor şi potasiu precum şi efectuarea arăturilor adânci pe suprafeţele fără strat de zăpadă şi cu îngheţ superficial la sol.



Sub aspect termic, în această perioadă va predomina o vreme mai caldă decât în mod obişnuit, pe întreg teritoriul agricol. Temperatura medie diurnă a aerului se va încadra între -1 şi 11 grade Celsius, mai ridicată cu 1 - 9 grade în raport cu normele climatologice, în toate zonele de cultură.



Temperatura maximă a aerului se va situa între 3 şi 15 grade, la nivelul întregii ţări, iar cea minimă va oscila între -4 şi 7 grade Celsius în cea mai mare parte a regiunilor, cele mai scăzute valori fiind posibile în zonele depresionare, unde vor fi condiţii de producere a brumei.



Sub aspect pluviometric, sunt posibile precipitaţii sub formă de ploi locale, reduse cantitativ, acestea fiind însoţite de intensificări de scurtă durată ale vântului, în majoritatea zonelor de cultură.

