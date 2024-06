România, înțelegere păguboasă cu Austria. Tomac, PMP: Iohannis şi-a asumat. Sacrifică o țară pentru o ţintă personală

"Singurul care nu are nicio opinie, nici până la această oră, şi nu a dorit să intervină, deşi are calitatea de reclamant privilegiat, este Guvernul României. Am avut o primă decizie pe acest subiect şi Tribunalul de la Luxemburg spune că această intervenţie o poate face Guvernul României. Nu a făcut nimic până acum, ceea ce este extrem de grav, mai ales că s-a înţeles cu Austria pe un memorandum bilateral, unde se spune negru pe alb: "Austria îşi păstrează dreptul de veto, până când nu va considera că problema migraţiei ilegale a fost soluţionată."

Ori, de ce noi am acceptat condiţii suplimentare pe lângă tratat? Doar de dragul de a spune că, în acest an, România a intrat aerian şi maritim în Spaţiul Schengen. Am negociat prost şi am reuşit să intrăm în toate capcanele pe care ni le-au întins alţii", a spus Eugen Tomac, în emisiunea DC Votez, de la DCNews TV.

"Un interes direct în avantajul exclusiv al Austriei"

"12 state au spus că tot ceea ce reclam eu la Curtea de Justiţie a UE este corect, de asemenea Comisia Europeană. În schimb, Guvernul României nu a formulat niciun punct de vedere. Mai mult, acest memorandum va afecta foarte mult o decizie pozitivă dată în cazul acestui proces, pentru că noi trebuia să avem acest proces, să ne îndreptăm împotriva Austriei să cerem despăgubiri. Această decizie abuzivă produce efecte economice. Atunci când se produc astfel de efecte, ele trebuie contabilizate cumva, cineva trebuie să explice de ce s-a întâmplat acest lucru. Discutăm de zeci de miliarde de euro.

În cazul în care eu câştig, evident că acordul bilateral încheiat într-un mod complet netransparent, o decizie aprobată pe o procedură nouă - până acum se dădea vot în Consiliul JAI, de data aceasta a fost o procedură scrisă -, totul făcut sub presiune şi cu un interes direct în avantajul exclusiv al Austriei este o realitate", a mai spus europarlamentarul.

"Preşedintele Iohannis şi-a asumat"

"Preşedintele Iohannis este cel care a luat toate aceste decizii şi şi-a asumat. Nu încape îndoială că a încercat să obţină ceva cu scopul de a-şi păstra o relaţie deschisă cu toţi liderii europeni, ştiind foarte clar că domnia sa are un plan personal şi sacrifică o țară pentru o ţintă personală. Asta este concluzia la care am ajuns", consideră Eugen Tomac.

