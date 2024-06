Conf. univ. dr. Cătălin Gherghe, coordonatorul Lotului Olimpic de Matematică, Decanul Facultății de Matematică și Informatică, Universitatea din București și Prim-vicepreședintele Societății de Științe Matematice din România, a fost invitat la emisiunea „DC Edu", de pe DCNews, DCNewsTV și DCBusiness, unde a vorbit despre respectul de care se bucură România la Olimpiada Internațională de Matematică.

Conf. univ. dr. Cătălin Gherghe a explicat ca România este apreciată pe plan internațional pentru performanțele sale în matematică. Acesta a povestit că la Olimpiada Internațională de Matematică, marile puteri privesc cu admirație către România și consultă reprezentanții români în luarea deciziilor.

„Avem o școală românească de matematică extraordinară, avem olimpici fabuloși care confirmă an de an. Nu ar fi acestea motive pentru a ne crește stima de sine, ca națiune? Pentru că altfel ne autoblamăm, ne autodenigrăm, avem o imagine foarte proastă despre noi, ca popor, care cred că este cumva și încurajată, nu știu de unde. Acestea nu ar fi motive ca să ne crească stima de sine? Reprezentăm ceva și dacă extindem în cultură, în știință, avem niște valori. Nu este naționalism, nu este protocronism, sunt niște repere care ne-ar putea ajuta să ne dezvoltăm, să privim cu optimism și cu îndrăzneală spre viitor.”, a spus Sorin Ivan, decan, director al revistei Tribuna Învățământului.

„Așa este și chiar nu-mi dau seama cine alimentează această autoflagelare a conștiinței noastre românești. Evident nu trebuie să exagerăm nici în sensul celălalt, nu suntem buricul Pământului, dar suntem acolo.

Eu am trăit acest lucru și cred că după rezultatele noastre excelente, din ultimii ani, cea mai mare bucurie a mea, când merg la Olimpiada Internațională, este exact această apreciere. Nu știu de ce noi ne considerăm undeva jos. Când mă duc acolo, puterile mari, America, China, se uită la noi cu admirație. De multe ori, când se ia o decizie ne întreabă, la nivel de matematică. De ce să nu povestim lucrurile astea și poate ar trebui să contăm și în ale locuri, evident demonstrând că merităm.", a spus conf. univ. dr. Cătălin Gherghe.

Juriul este compus din puterile matematice

Conf. univ. dr. Cătălin Gherghe a explicat că juriul Olimpiadei Internaționale de Matematică este compus din „puterile matematice,” adică acele țări care au o influență semnificativă și ale căror păreri contează. Printre acestea se numără și România, iar Cătălin Gherghe a menționat că el însuși face parte din acest juriu.

„Din cine este compus juriul internațional de matematică?”, a întrebat Sorin Ivan.

„La Olimpiada Internațională juriul este compus din puterile matematice, cei care într-adevăr contează. La Olimpiada de Matematică, în ultimul an, au ajuns în jur de 150 de țări, dar sunt 10, maxim 15 care contează în decizii și părerile reprezentanților sunt ascultate, iar unul dintre locuri este locul românilor.", a spus conf. univ. dr. Cătălin Gherghe.

„Și spuneți mai departe, fără modestie, că și dumneavoastră faceți parte.”, a completat Sorin Ivan.

„Și eu fac parte. Trebuie să ne cultivăm acest lucru și întotdeauna am prezentat cât se poate rezultatele, poate uneori chiar exagerat, deși chiar merită, pentru că la matematică și la Olimpiada Internațională suntem mai bine văzuți acolo decât noi aici.", a spus conf. univ. dr. Cătălin Gherghe la emisiunea „DC Edu", de pe DCNews, DCNewsTV și DCBusiness.

