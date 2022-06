România este aproape de aderarea la OCDE. Foaia de Parcurs urmează să fie aprobată oficial

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat joi la reuniunea anuală, la nivel ministerial, a Consiliului Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), care se desfăşoară la sediul Organizaţiei din Paris. Aceasta este prima reuniune la nivel ministerial a OCDE la care România participă în calitate de stat candidat la aderarea la Organizaţie, după decizia Consiliului OCDE, din 25 ianuarie 2022, de acordare a acestui statut ţării noastre.

Actuala reuniune ministerială OCDE are o semnificaţie deosebită pentru ţara noastră, întrucât în cadrul său urmează să fie aprobată oficial Foaia de Parcurs pentru Aderare (Accession Roadmap) elaborată de Secretariatul OCDE cu sprijinul statelor membre, cu scopul de a ghida procesul de aderare a României. Astfel, adoptarea Foii de Parcurs reprezintă un pas important pentru România, aceasta având rolul de a orienta, pe viitor, eforturile ţării noastre în pregătirea şi derularea negocierilor de aderare la OCDE.

Foaia de Parcurs cuprinde o serie de capitole sectoriale de negociere şi criterii clare de îndeplinit în următorii ani. În marja reuniunii, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut o întrevedere cu Secretarul General al Organizaţiei, Mathias Cormann, în continuarea discuţiei purtate la Bucureşti, la 28 ianuarie 2022, când înaltul oficial OCDE a făcut o vizită în România, la invitaţia Prim-ministrului Nicolae Ciucă.

Ministrul Bogdan Aurescu a salutat finalizarea Foii de Parcurs pentru aderarea României şi a mulţumit Secretarului General pentru faptul că, în cadrul actualei reuniuni ministeriale a OCDE, această Foaie de Parcurs urmează să fie adoptată formal. Şeful diplomaţiei române a exprimat apreciere deosebită pentru implicarea Secretarului General în procesul de extindere şi pentru susţinerea oferită candidaturii României. Cei doi oficiali au convenit organizarea unei noi vizite a Secretarului General în România, în acest an.

Agenda ministrului afacerilor externe a mai inclus participarea la deschiderea oficială a lucrărilor reuniunii OCDE, la care a vorbit (prin VTC), ca invitat special, Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, precum şi o intervenţie în dezbaterile din cadrul sesiunii intitulate „Trade and Environmental Sustainability” („Comerţ şi Sustenabilitate Climatică”), prezidată de ministrul italian al afacerilor externe şi cooperării internaţionale, Luigi Di Maio.

În intervenţia sa, şeful diplomaţiei române a evidenţiat rolul cheie al OCDE în configurarea unei economii mondiale reziliente, verzi, digitale şi incluzive, în baza unor principii şi angajamente solide faţă de îmbunătăţirea standardelor climatice la nivel global, inclusiv în cadrul oferit de Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă şi de Acordul de la Paris.

Ministrul român de externe a subliniat urgenţa acţiunii eficiente la nivel internaţional, în sprijinul obiectivului atingerii neutralităţii climatice. A evocat, în context, importanţa Programului Internaţional al OCDE pentru Acţiune privind Schimbările Climatice (“International Programme for Action on Climate” - IPAC), la care ţara noastră participă în mod activ încă de la înfiinţare.

În acest cadru, ministrul Aurescu a evocat şi principalele provocări actuale la adresa obiectivelor asumate la nivel global în ceea ce priveşte protecţia mediului: pandemia de COVID-19, care a confirmat nevoia în creştere de a reclădi sistemul economic global de o manieră echitabilă şi cu grijă pentru mediul înconjurător, dar şi războiul ilegal al Federaţiei Ruse în Ucraina, generând efecte multidimensionale, inclusiv asupra mediului înconjurător.

Astfel, şeful diplomaţiei române a evidenţiat că agresiunea rusă are ca efecte şi accentul mai mare pe utilizarea combustibililor fosili, distrugerea mediului înconjurător şi a ecosistemului marin, poluarea aerului şi a apei, insecuritatea cauzată de minele în derivă. Ministrul român a subliniat, în acest context, angajamentul României de a contribui activ la demersurile de consolidare a rolului OCDE în acest domeniu.

Lucrările Conferinţei Ministeriale (MCM) a OCDE din acest an, organizate sub titlul „The Future We Want: Better Policies for the Next Generation and a Sustainable Transition” („Viitorul pe care ni-l dorim: Politici mai bune pentru generaţiile viitoare şi o tranziţie sustenabilă”), reunesc delegaţii ale statelor membre ale Organizaţiei, ale ţărilor partenere-cheie şi candidate la aderare, precum şi ale unor organizaţii şi instituţii internaţionale.

Dezbaterile din cadrul actualei MCM OCDE sunt structurate pe tematici de actualitate în domeniul relaţiilor economice internaţionale, cu accent pe consecinţele multidimensionale ale agresiunii Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei, binomul comerţ-climă, parteneriatul OCDE-Africa, viitorul tinerei generaţii din perspectiva tranziţiei verzi şi a prevenirii şi abordării viitoarelor situaţii pandemice.

Rezoluţia Consiliului OCDE din 25 ianuarie 2022 privind deschiderea discuţiilor de aderare cu România, urmată de adoptarea Foii de Parcurs pentru Aderarea României la Organizaţie la reuniunea ministerială de la Paris din perioada 9-10 iunie, reprezintă un succes politico-diplomatic şi un rezultat al eforturilor consecvente ale diplomaţiei române şi ale întregului spectru instituţional din ultimele decenii, intensificate în ultimul an, în scopul apropierii României de standardele şi practicile OCDE, recunoscute la nivel global ca etalon al bunei guvernanţe în economiile dezvoltate, notează Mediafax.

