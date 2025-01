România devine al 43-lea participant la Visa Waiver. Evenimentul, celebrat la București și Washington

Evenimentul de la Washington se va desfăşura la sediul Departamentului pentru Securitate Internă, în prezenţa secretarului pentru securitate internă al Statelor Unite ale Americii, Alejandro Mayorkas, şi a ambasadorului României în SUA, Andrei Muraru. În cadrul ceremoniei, reprezentantul guvernului american îl va informa oficial pe reprezentantul statului român cu privire la decizia autorităţilor SUA de admitere a României în Programul Visa Waiver (VWP), comunicând totodată detaliile tehnice şi data activării efective a noului regim de călătorie pentru cetăţenii români, notează Agerpres

Şi la Bucureşti va avea loc un eveniment de oficiere a deciziei autorităţilor SUA privind includerea României în Programul Visa Waiver. Acesta se va desfăşura la Palatul Victoria, începând cu ora 15,00, şi la el vor participa preşedintele Senatului, Ilie Bolojan, şi premierul Marcel Ciolacu.

Urmare a deciziei Guvernului federal al SUA, România devine al 43-lea participant la programul american de scutire de vize.



Departamentul de Stat al SUA a confirmat pe 27 noiembrie 2024 că România a înregistrat în anul fiscal 2024 (1 octombrie 2023 - 30 septembrie 2024) o rată de refuz a vizelor de 2,61%, îndeplinind astfel unul dintre criteriile principale de acces în Programul Visa Waiver.



Pe lângă criteriul ratei de refuz, accesul României în Visa Waiver a presupus îndeplinirea unor criterii esenţiale legate de securitatea documentelor de călătorie, realizarea schimbului de informaţii, implementarea unor măsuri concrete pentru combaterea terorismului şi a migraţiei ilegale.



Programul Visa Waiver este un parteneriat cuprinzător de securitate între Statele Unite şi ţările desemnate, care permite cetăţenilor acestor state să călătorească în SUA fără viză timp de până la 90 de zile pentru turism sau afaceri. Programul are o importantă componentă de combatere a terorismului şi a infracţionalităţii transfrontaliere, inclusiv a migraţiei ilegale, care necesită un schimb permanent de informaţii cu ţările participante, sprijinind în acelaşi timp comerţul şi călătoriile în scop turistic sau de afaceri.



Programul este administrat de către Departamentul de Securitate Internă în colaborare cu Departamentul de Stat al SUA.



Până în prezent, cetăţenii din 42 de state pot călători în SUA în cadrul Programului Visa Waiver. Cetăţenii ţărilor incluse în Programul Visa Waiver care doresc să călătorească în Statele Unite trebuie să se înregistreze în Sistemul electronic de autorizare a călătoriilor (Electronic System for Travel Authorization - ESTA) înainte de a se deplasa în SUA şi să îndeplinească o serie de cerinţe de eligibilitate.



Prin aderarea la Visa Waiver, cetăţenii români nu vor mai avea de susţinut interviuri la un consulat al SUA, ceea ce face procedura mult mai puţin costisitoare şi consumatoare de timp. Autorizaţia de călătorie care înlocuieşte vizele actuale este valabilă timp de doi ani, are număr nelimitat de intrări/ieşiri din SUA în acest interval şi poate fi utilizată pentru vizite de până la 90 de zile. Costul unei autorizaţii de călătorie este de 21 de dolari americani.

