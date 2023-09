România a produs utilaje unicat pentru recoltarea stufului din Delta Dunării. Antreprenorul Iulius Octavian Popa, dezvăluiri interesante / video

Iulius Octavian Popa, antreprenor specialist în activitatea stuficolă din Delta Dunării, a fost invitat la interviurile DC News, unde a vorbit despre utilajele pe care le are România și cu care recoltează stuful din zonele umede.

„Utilajele care recoltează stuf în Delta Dunării sunt utilaje unicat. Ele au fost produse 100% în România, inclusiv concepția. Sunt rezultatul unor studii de specialitatea care au existat înainte de 1989, precum Institutul de la Maliuc. S-au conceput tractoare cu tracțiune integrală, cu diferențial, dar sunt adaptate realităților din zonele stuficole din Delta Dunării.

Recoltoarele produse în România, la Tractorul Brașov, la Semănătoarea, la Danubiana - care producea pneuri cu joasă presiune, late de 1,2 metri, pentru că presiunea exercitată asupra solului trebuie să fie foarte mică, pentru a nu dăuna mediului - erau unicate.

În momentul de față noi nu am rămas la nivelul tehnic de atunci, deși aceste utilaje erau perfect adaptate și concepute special pentru Delta Dunării. Am trecut la faza următoare și confruntați cu această realitate de a nu mai exista fabricile care produceau tractoarele și recoltoarele, am încercat să vedem unde în Europa putem găsi utilaje asemănătoare care respectă cerințele de mediu impuse de instituția administrativă care gestionează activitatea în Delta Dunării și coroborat cu interesul din Europa față de aceste zone umede, am găsit aceste utilaje.

Ele sunt acolo și ne deservesc, având aceleași caracteristici ca utilajele produse în România înainte de 1990. Nu aș vrea să dezvălui unde și cum sunt produse, pentru că reprezintă un fel de secret deocamdată.“, a precizat, la DC News, Iulius Octavian Popa.

