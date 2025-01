România a depășit Grecia, Bulgaria și Ungaria. Remus Borza, semnal de alarmă: Avem cea mai mare problemă

„România este pe modulul chef, distracție și voie bună. Avem multe punți și zile libere. Avem o inflație în medie de 5%, dublu față de media la nivel european. Ce îngrijorează, de fapt, sunt tocmai dezechilibrele macroeconomice și bugetare. De fiecare dată ne întindem mai mult decât ne ține plapuma,” a subliniat Remus Borza.

Colectarea TVA, o problemă majoră

Un punct nevralgic semnalat de Remus Borza este legat de colectarea TVA.

„România are cel mai mare GAP din Europa în ceea ce privește încasarea TVA. Chiar și înainte de introducerea e-Factura, am avut un 36% GAP. Acum a scăzut la 31-32%, ceea ce înseamnă peste 30 de miliarde de lei pe care nu-i încasăm din TVA. Este enorm de mult,” a explicat el.

În comparație cu alte țări europene, situația României este alarmantă: Grecia are un GAP de 17%, Bulgaria de 4,9%, iar Ungaria doar 4,4%. Remus Borza pune această situație pe seama incapacității administrative a ANAF și a lipsei unei legislații eficiente împotriva evaziunii fiscale.

Veniturile fiscale, sub media europeană

Remus Borza a atras atenția asupra unei probleme structurale legate de veniturile fiscale ale României, care reprezintă doar 27% din PIB, în timp ce media europeană este de 41%.

„Toată lumea vrea să-și optimizeze dările către stat, deși ne furăm singuri căciula. Ne dorim cu toții să avem 2.000 de kilometri de autostradă, spitale noi și un sistem educațional performant, dar nu avem resurse pentru asta,” a declarat el.

Un plus fragil în economie

Deși economia României continuă să funcționeze, Remus Borza avertizează că „motoarele economiei sunt gripate.” În 2024, cifra de afaceri a depășit 3.100 de miliarde de lei, însă impozitul pe profit colectat a fost de doar 35 de miliarde de lei, puțin peste 1%.

În acest context, Remus Borza a concluzionat că, deși România este încă pe creștere economică, există riscul ca această tendință să se inverseze în 2025 dacă problemele structurale și dezechilibrele nu vor fi corectate.

Iată declarațiile complete:

