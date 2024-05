Româncă din SUA, siderată după ce a cumpărat o pâine de la supermarket. Toate produsele, îndulcite cu un „zahăr fake“ / video viral

O tânără stabilită în Statele Unite ale Americii a postat pe rețeaua de socializare TikTok un videoclip cu surpriza pe care a avut-o după ce a cumpărat o pâine de la un supermarket.

Femeia este căsătorită cu un american și este stabilită peste ocean. Ea a povestit în videoclip că toate produsele comercializate în SUA sunt extrem de dulci, iar o banală pâine conținea nu mai puțin de 20 de ingrediente.

„După cum știți, sunt căsătorită în Statele Unite ale Americii de aproximativ 8 luni cu un american autentic și aș vrea să împărtășesc câteva lucruri, ca să vă arăt că România încă este foarte bine, din punct de vedere alimentar și din punct de vedere al multor alte lucruri. Sper să pot să trec puțin prin toate.

În România, încă mai găsești etichete curate, cu ingrediente care nu sunt dăunătoare corpului. Vorbim despre produsele americane: în primul rând pâinea, să vă dau un exemplu, are 20-30 de ingrediente. Am avut o pâine aici și am ținut-o timp de o lună. Nu s-a stricat, încă era moale și era proaspătă. Dulciurile și alte lucruri se îndulcesc cu ceva numit corn syrup, un zahăr fake și este extrem de dăunător pentru organism. Este foarte dulce. Dacă îmi iau o cafea sau un ceai, trebuie să menționez să nu pună zahăr sau să pună mai puțin, pentru că gustul este făcut pentru a fi foarte dulce. De câte ori cumpăr ceva, e prea dulce. Când mai fac prăjituri sau chec românesc, pentru ei nu sunt dulci.

La noi, până și McDonald's și fast-food-urile sunt ... . Am văzut multe fast-food-uri în care este o mizerie. Vai, deci nici măcar nu mai sunt atrasă de acest gen de mâncare, tocmai din acest motiv”, a relatat românca pe TikTok.

Imaginile s-au viralizat cu repeziciune și au fost vizionate de zeci de mii de persoane. Unii dintre cei care au comentat au fost de acord cu cele spuse de tânără, în timp ce alții au precizat că și în România, produsele din supermarket au la fel de multe ingrediente în compoziție.

