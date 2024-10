Român de lângă Valencia, tată a doi copii, intervenție în lacrimi la TV. Cum a reușit să scape de viitură

Spania se confruntă cu un dezastru natural major, unul dintre cele mai grave din ultimele decenii, cauzat de fenomenul meteorologic cunoscut sub numele de "picătura rece". Furtunile puternice au generat inundații devastatoare, afectând zone extinse, în special în regiunea Valencia, și au lăsat în urma zeci de victime, precum și mii de persoane blocate sau evacuate.

Care e situația

Ionuț Tănase, tată a doi copii - un băiat de 3 ani și o fetiță de 6 ani, a vorbit despre situația din Catarroja, un sat de lângă Valencia.

„Situația este groaznică. Sunt foarte mulți morți, este dezastru. Mii de mașini, apă de doi metri. E jale!”, a spus Ionuț Tănase în lacrimi.

Acesta a povestit că nu au apă potabilă și se confruntă cu lipsa de curent. El a subliniat că oamenii fură din magazine și caracterizează situația drept un dezastru.

„Mulțumim Domnului că suntem bine, dar la noi nu mai este apă potabilă. Suntem fără apă, fără curent, oamenii fură din magazine. E dezastru! Nu vă puteți imagina ce este aici.”, a spus românul.

El a spus că este nevoit să meargă pe jos într-un sat vecin pentru a căuta lapte și apă pentru copii.

„Eu acum merg pe jos până într-un sat vecin ca să căutăm pentru copii lapte, apă, ce e nevoie.”, a spus Ionuț Tănase.

Acesta a povestit că armata a început să intre în zonă, însă comunitatea este izolată și nu poate comunica cu nimeni. De asemenea, magazinele alimentare sunt goale, iar din cauza nevoilor multiple, oamenii au început să fure resurse.

„Astăzi a început să intre armata. Suntem izolați, nu putem comunica cu nimeni. Magazinele alimentare sunt goale, pur și simplu. Oamenii s-au dus la furat și au furat tot ce se poate fura.”, a mai spus Ionuț Tănase.

Apă de 2 metri și foarte mulți dispăruți

Potrivit românului, apa a ajuns la 2 metri în doar 15 minute, iar el estimează că sunt peste 100 de morți și mulți dispăruți. Armata a intrat recent în zonă pentru a ajuta, folosind excavatoare pentru a permite accesul salvărilor, deoarece până acum nimeni nu a putut intra.

„Asta ar fi a doua zi (n.r. de când sunt izolați). La noi în zonă nu a plouat așa tare. La noi în zonă a venit viitura. În 15 minute s-a inundat, a ajuns apa la 2 metri și sunt foarte mulți dispăruți. Sunt peste 100 de morți doar în sat la noi. Aici este dezastru! Abia acum a intrat armata, face loc cu excavatoarele ca să poată intra salvările. Până acum nu s-a putut intra. E jale!”, a spus românul.

Cum a reușit să scape de viitură

Ionuț Tănase a povestit cum viitura a surprins localitatea în timpul orei de întoarcere de la muncă, iar în doar câteva minute apa a ajuns la 2 metri.

„Era ora la care veneau oamenii de la muncă și ne-a luat prin surprindere. În cel mult un sfert de oră, de la nimic, s-au făcut 2 metri de apă în toată localitatea.

Eu eram la bar și în momentul în care am văzut că vine apă, nici nu m-am gândit, nici nu am încuiat barul. Am plecat și m-am dus să fiu împreună cu copiii. Era apa la genunchi când am plecat de la local, și când am ajuns acasă, 400 de metri, în vreo 15 minute, apa deja îmi trecea peste brâu. Doar Dumnezeu m-a ajutat să ajung acasă să fiu cu ai mei, că asta e cel mai important.”, a spus Ionuț Tănase fără a putea să-și mai stăpânească lacrimile.

