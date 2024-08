Robert Negoiță, la DNA

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, s-a prezentat astăzi, 9 august 2024, la sediul DNA. Acesta susține că nu știe de ce a fost chemat și urmează să afle în următoarele momente.

VEZI ȘI: Ciolacu: Astăzi aprobăm cum mergem cu moţiune la candidaturile în interiorul partidului

Consiliul Politic Naţional al PSD va aproba, vineri, mai multe aspecte legate de candidaturile din interiorul formaţiunii, iar echipa de vicepreşedinţi va fi extinsă cu patru, a precizat preşedintele PSD, Marcel Ciolacu.



Întrebat la sediul central al PSD dacă îşi va anunţa colegii referitor la alegerile prezidenţiale, respectiv dacă va candida, Ciolacu a spus: "O să fie o discuţie, e normal".



"Am intrat în zona statutară. Astăzi aprobăm care sunt condiţiile să te înscrii, care sunt condiţiile pentru partid, cum mergem cu moţiune la candidaturile în interiorul partidului, o să vin cu o echipă. Normal că doresc şi schimbări în această echipă, de aceea am dorit să o extindem cu patru vicepreşedinţi pe domenii, fiindcă au trecut două rânduri de alegeri - locale şi europarlamentare - şi e normal să ţin cont de acest lucru", a declarat liderul PSD, înaintea reuniunii.



El a adăugat că nu a existat până acum nicio solicitare din partea unui independent să candideze din partea PSD.



"A fost o discuţie în interior, am avut cu colegii mei această discuţie. Cu toţii am lăsat această portiţă deschisă. Până in acest moment, şi am intrat pe ultima sută, nu a existat nicio solicitare a unui candidat independent să candideze din partea PSD", a arătat Ciolacu, întrebat dacă ar putea exista o schimbare de regulament în privinţa posibilităţii înscrierii candidaţilor independenţi, potrivit Agerpres.

VEZI ȘI: Guvernul a suplimentat bugetul Ministerului Finanţelor cu peste 286 de milioane de lei

Guvernul a aprobat joi, prin hotărâre, suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor - Acţiuni Generale şi pentru activitatea proprie, pe anul 2024, cu suma totală de 286,305 milioane lei.



Potrivit unui comunicat al Executivului, banii sunt alocaţi din Fondul de rezervă bugetară.



Astfel, 150 milioane lei, reprezentând credite bugetare, au fost alocate pentru:



- asigurarea continuităţii implementării măsurilor de ajutor de stat pentru care Ministerul Finanţelor a aprobat acorduri de finanţare, în baza HG nr. 332/2014 şi a HG nr. 807/2014 (schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă şi schema de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie);



- asigurarea plăţii ajutorului de stat în cadrul schemelor administrate de alte autorităţi şi pentru care Ministerul Finanţelor are calitatea de ordonator principal de credite (schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi componentele acesteia, schema de ajutor de stat IMM PLUS, Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea beneficiarilor de ajutor de stat în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, afectaţi de creşterea ROBOR, schema de ajutor de stat pentru compensarea creşterii accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor, cu modificările ulterioare).



Alte 23,156 milioane lei, reprezentând credite de angajament şi credite bugetare, sunt alocate în vederea asigurării cheltuielilor de funcţionare.



Totodată, suma de 20,539 milioane lei, reprezentând credite de angajament şi credite bugetare, este destinată pentru finalizarea proiectului vamal de frontieră "CCEI-2021-EQUIP IBA BCROSS" şi asigurarea finanţării naţionale a proiectului "Finanţarea cheltuielilor de personal efectuate de angajaţii Serviciului de Inspecţie Fonduri Europene implicaţi în gestionarea FEDR, FC, FSE+, FTJ pentru acordarea sprijinului logistic necesar desfăşurării activităţii aferente gestionării perioadei de programare 2021-2027".



O altă sumă, de 15,305 milioane lei, reprezentând credite bugetare, va fi repartizată în vederea achiziţionării a unui sistem de scanare cu raze X pentru Biroul Vamal Siret.



De asemenea, 51,305 milioane lei, reprezentând credite de angajament, vor fi utilizaţi în vederea operaţionalizării sistemului e-Sigiliu şi pentru implementarea proiectului de achiziţionare şi amplasare scanere, respectiv de dotare a Autorităţii Vamale Române, în cadrul birourilor vamale de frontieră, cu sisteme de scanare cu raze X trailere, containere şi autoturisme, precum şi integrarea acestora în Centrul Naţional de Analiză Imagistică (CNAI).



Alte 22 milioane lei, reprezentând credite de angajament şi credite bugetare, se vor aloca pentru asigurarea finanţării cheltuielilor de executare silită.



Potrivit hotărârii, sumele rămase neutilizate se restituie la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, până la sfârşitul anului 2024, potrivit Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News