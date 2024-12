Riscurile intrării în Schengen vs. măsurile compensatorii. Despescu: Nimeni nu scapă! / video

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Obligațiile călătorilor, după intrarea României în Schengen. Despescu (MAI) explică în ce constau „controalele de rutină“ de la granițele cu Ungaria și Bulgaria / video

Acest lucru va însemna că zeci de milioane de cetățeni vor tranzita granițele României cu Bulgaria și cu Ungaria fără a mai fi controlați la punctele de trecere a frontierei. Bineînțeles că lipsa unor verificări ridică anumite riscuri atât pentru securitatea României, cât și pentru securitatea celorlalte state membre ale zonei de liberă circulație, însă potrivit lui Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, autoritățile dispun de mecanismele necesare depistării eventualelor probleme care ar putea să apară.

„Odată cu ridicarea acestor controale nu mai există monitorizare a tuturor celor care ies din țară sau intră în țară. Dacă până la 31 decembrie vom mai avea o evidență strictă, din acel moment nu mai există o evidență decât pe baza acestor controale aleatorii.

Există posibilitatea ca persoane care sunt urmărite, persoane dispărute, să nu fie verificate la ieșirea din țară sau la intrarea în țară, dar există și mecanisme compensatorii. E vorba de acele controale aleatorii sau o cooperare polițienească cu toate statele. Dacă de exemplu un urmărit a plecat din România și acel urmărit a fugit în oricare țară din Spațiul Schengen, există o cooperare ca și cum ar fugi din Iași la Cluj. Dacă este depistat, cu procedura de rigoare este adus în fața autorităților. Nimeni nu scapă. Este ca și cum ar fi o țară mai mare“, a zis secretarul de stat.

Provocările Spațiului Schengen. Despescu: Ce este sistemul eDAC de pe aeroporturi

Bogdan Despescu a evidențiat și succesul pe care l-au avut autoritățile române pe aeroporturi, după ce țara a intrat în Air Schengen, în primăvara acestui an.

„De la 31 martie, de când s-au ridicat controalele aeriene, am procesat 87.000 de curse în Spațiul Schengen. Nu mai știm câți pasageri. Evidența mai există decât la operatorii care realizează cursele comerciale, nu și la nivel de poliție de frontieră. Mai avem însă un alt mecanism de lucru, un sistem denumit eDAC, pe care la-m implementat după ridicarea controalelor la aeroporturi. Este un sistem mobil care scanează aleatori documentul de călătorie al persoanei și stabilește dacă are o problemă în ceea ce înseamnă bazele de dat

e. Pe baza acestor mecanisme, am depistat în aceste aproape 9 luni (n.r. de când România e țară membru Air Schengen) aproape 9.500 de persoane. Am descoperit de exemplu 455 de urmăriți care erau căutați de anumite autorități, peste 800 de persoane dispărute, am identificat 312 vehicule dispărute sau căutate“, a explicat Bogdan Despescu.

„Este o provocare, pentru că în cazul Schengen terestru, în total intrări și ieșiri cred că sunt câteva zeci de milioane pe an“, a spus Bogdan Chirieac.

„Anul acesta am procesat 53 de milioane. În ultimele 24 de ore au fost 380.000. În sezonul estival depășim uneori și 400.000“, a mai zis Bogdan Despescu.

