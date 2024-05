Risc pentru România când vom intra în Schengen cu frontierele terestre. Octavian Berceanu: Ține de securitatea națională și siguranța cetățenilor / video

Octavian Berceanu, fost comisar-șef al Gărzii Naționale de Mediu, a explicat, într-un interviu exclusiv pentru DC News și ȘtiriDiaspora, ce se întâmplă cu datele despre poluare colectate în țara noastră.

„Când au fost primele laboratoare mobile achiziționate, acestea nu au fost înmatriculate, după ce au fost plătite sute de mii de euro pentru fiecare laborator. Le-am găsit la Agențiile de Protecție a Mediului fără plăcuțe de înmatriculare. Nu s-a vrut, pur și simplu, să se constate poluarea.

Mai mult, avem niște stații fixe la nivelul țării care furnizează date despre poluare. Aceste date sunt tăiate și făcute bucățele astfel încât să nu poți să ai dovezi despre poluare.

Aceste date sunt apoi înaintate către Comisia Europeană. Am fost de două ori la Comisia Europeană pentru această problemă și ei ne-au bătut obrazul vis-aivs- de calitatea datelor pe care le transmitem. Pe harta europeană a poluării sunt două pete gri: România și Turcia, care nu transmit date.

Dacă nu ai date, nici nu poți elabora strategii de combatere a poluării. Nu poți merge cu dovezi pe hârtie cu cei ai mirosit în fața instanței. Avem nevoie de monitorizări“, a punctat Octavian Berceanu.

Probleme când vom intra în Schengen cu frontierele terestre

Fostul șef al Gărzii Naționale de Mediu a atras atenția asupra unei probleme grave care se va întâmpla în România, imediat după ce țara noastră va intra în Spațiul Schengen cu frontierele terestre.

„Există un aspect de risc sistemic major la nivelul securității naționale și a siguranței cetățenilor, vizavi de lipsa trasabilității deșeurilor. În momentul în care vom intra în Spațiul Schengen (n.r. cu frontierele terestre), avem 1.000 de camioane la graniță care vor intra fără control, vor declara că au produse second-hand și vor veni cu deșeuri în România. Nu există în momentul de față vreun sistem care să monitorizeze acest trafic ilegal de deșeuri.

În momentul intrării în Schengen nu vor mai fi oprite la vamă, ci vor fi oprite sau verificate doar camioanele ai căror șoferi declară că introduc în țară deșeuri, dar câți dintre aceștia vor declara? E un business la negru și nu ai cum să-ți tai singur craca de sub picioare și să te trimiți singur în pușcărie. În plus, nu prea am văzut în pușcărie oameni care fac crime de mediu cu aport substanțial de nocivitate asupra mediului și asupra noastră. Imaginați-vă ce înseamnă transporturi de deșeuri radioactive din industria medicală sau cu impact biologic major, nedeclarate deșeuri, care pot fi îngropate oriunde prin România, așa cum am văzut în numeroase reportaje ale jurnaliștilor de investigație“, a explicat Octavian Berceanu.

