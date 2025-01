Rezultate finale și clasament Europa League. Cu cine va juca FCSB în play-off-ul pentru optimi

Vezi și - S-a aflat care e cel mai bun club din lume în 2024. Pe ce loc se află FCSB-ul lui Becali

Primele opt clasate din prima fază a competiției Europa League s-au calificat direct în optimile de finală, în timp ce echipele clasate pe locurile 9-24 vor juca un baraj pentru calificarea în optimi.

Tragerea la sorţi a acestui play-off va avea loc vineri, la Nyon, la ora 14:00 (ora României). FCSB, clasată pe locul 11, ar putea juca în play-off cu echipa belgiană Union St Gilloise sau cu echipa din Grecia, antrenată de Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, echipe clasate pe locurile 21, respectiv 22.

Clasament loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Lazio 8 6 1 1 17-5 19

2 Athletic Bilbao 8 6 1 1 15-7 19

3 Manchester United 8 5 3 0 16-9 18

4 Tottenham Hotspur 8 5 2 1 17-9 17

5 Eintracht Frankfurt 8 5 1 2 14-10 16

6 Olympique Lyon 8 4 3 1 16-8 15

7 Olympiakos Pireu 8 4 3 1 9-3 15

8 Rangers 8 4 2 2 16-10 14

--------

9 Bodo/Glimt 8 4 2 2 14-11 14

10 Anderlecht 8 4 2 2 14-12 14

11 FCSB 8 4 2 2 10-9 14

12 Ajax 8 4 1 3 16-8 13

13 Real Sociedad 8 4 1 3 13-9 13

14 Galatasaray 8 3 4 1 19-16 13

15 AS Roma 8 3 3 2 10-6 12

16 Viktoria Plzen 8 3 3 2 13-12 12

17 Ferencvaros 8 4 0 4 15-15 12

18 FC Porto 8 3 2 3 13-11 11

19 AZ Alkmaar 8 3 2 3 13-13 11

20 FC Midtjylland 8 3 2 3 9-9 11

21 Union St Gilloise 8 3 2 3 8-8 11

22 PAOK Salonic 8 3 1 4 12-10 10

23 FC Twente 8 2 4 2 8-9 10

24 Fenerbahce 8 2 4 2 9-11 10

---------------------------------------

25 Braga 8 3 1 4 9-12 10

26 Elfsborg 8 3 1 4 9-14 10

27 Hoffenheim 8 2 3 3 11-14 9

28 Beşiktaş 8 3 0 5 10-15 9

29 Maccabi Tel Aviv 8 2 0 6 8-17 6

30 Slavia Praga 8 1 2 5 7-11 5

31 Malmo FF 8 1 2 5 10-17 5

32 RFS 8 1 2 5 6-13 5

33 Ludogoreţ Razgrad 8 0 4 4 4-11 4

34 Dinamo Kiev 8 1 1 6 5-18 4

35 Nice 8 0 3 5 7-16 3

36 Qarabag FK 8 1 0 7 6-20 3

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.

Rezultate finale după etapa a 8-a

Rezultatele etapei a opta: FCSB - Manchester United 0-2 Au marcat: Diogo Dalot 60, Kobbie Mainoo 68.

AS Roma - Eintracht Frankfurt 2-0 Au marcat: Angelino 44, Eldor Şomurodov 69.

Ajax Amsterdam - Galatasaray Istanbul 2-1 Au marcat: Bertrand Traore 23, Kian Fitz-Jim 58, respectiv Victor Osimhen 90+4.

Anderlecht Bruxelles - Hoffenheim 3-4 Au marcat: Luis Vasquez 18, Keisuke Goto 79, Ludwig Augustinsson 88, respectiv Killian Sardella (autogol) 41, Tom Bischof 54, David Mokwa 60, Adam Hlozek 65.

Athletic Bilbao - Viktoria Plzen 3-1 Au marcat: Nico Williams 22, Yeray Alvarez 64, Javier Marton 90+5, respectiv Milan Havel 71. Cartonaş roşu: Daniel Vasulin (Viktoria) 89.

Dinamo Kiev - RFS 1-0, la Hamburg A marcat: Oleksandr Pihalionok 77.

FC Midtjylland - Fenerbahce Istanbul 2-2 Au marcat: Ousmane Diao 28, Valdemar Byskov Andreasen 86, respectiv Youssef En-Nesyri 40, Edin Dzeko 47.

FC Twente Enschede - Beşiktaş Istanbul 1-0 A marcat: Daan Rots 76.

Ferencvaros Budapesta - AZ Alkmaar 4-3 Au marcat: Mohamed Alin Ben Romdhane 9, 45, Adama Traore 34, Barnabas Varga 82 - penalty, respectiv Sven Mijnans 76, 90+5, Troy Parrott 90.

Olympique Lyon - Ludogoreţ Razgrad 1-1 Au marcat: Corentin Tolisso 54, respectiv Dinis Almeida 78.

Maccabi Tel Aviv - FC Porto 0-1 A marcat: Nico Gonzalez 58. OGC Nice - Bodo/Glimt 1-1 Au marcat: Badredine Bouanani 74, respectiv Fredrik Bjoerkan 54.

Olympiakos Pireu - Qarabag FK 3-0 Au marcat: Ayoub El Kaabi 56, 60, Giulian Biancone 89.

Glasgow Rangers - Union St Gilloise 2-1 Au marcat: Nicolas Raskin 21, Vaclav Cerny 55, respectiv Kevin Mac Allister 84.

Real Sociedad - PAOK Salonic 2-0 A marcat: Orri Oskarsson 43, 48.

Sporting Braga - Lazio Roma 1-0 A marcat: Ricardo Horta 6.

Slavia Praga - Malmo FF 2-2 Au marcat: Tomas Chory 46, Ivan Schranz 76, respectiv Taha Abdi Ali 69, Hugo Bolin 71. Erik Botheim (Malmo FF) a ratat uun penalty în min. 15 (a apărat Ales Mandous).

Tottenham Hotspur - IF Elfsborg 3-0 Au marcat: Dane Scarlett 70, Oyindamola Ajayi 84, Mikey Moore 90+4

Ce a declarat Elias Charalambous (FCSB), după înfrângerea cu Manchester United

Antrenorul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat, joi seara, în conferinţa de presă de după înfrângerea cu Manchester United, scor 2-0, din Europa League, că trebuie să fie corect şi să admită că adversarul a fost mai bun şi a câştigat pe merit.

"Ştiam că şi cu un rezultat de egalitate putem încheia în primele opt locuri. Însă noi jucăm fiecare meci cu gândul de a câştiga. Manchester United a fost azi echipa mai bună. Trebuie să fim corecţi şi să spunem că au câştigat pe merit. Însă mâine este o nouă zi şi trebuie să ne recuperăm şi să pregătim următorul meci. Noi am avut în teren jucători ofensivi, însă cu echipe de asemenea nivel nu este uşor să ataci. Şi dacă rişti în ofensivă, atunci automat rişti şi în defensivă. Am jucat cu unul dintre cele mai mari cluburi din lume", a spus el.

"Eram conştienţi că va fi un meci greu pentru noi azi. În prima repriză am reuşit să închidem toate spaţiile şi chiar să punem în dificultate adversarul. Am avut o primă şansă prin Mihai Popescu de a deschide scorul. Însă în astfel de meciuri nu ai prea multe ocazii, de aceea când ai şansa trebuie să înscrii. Problema noastră a fost jocul din repriza a doua când am oferit mai multe spaţii celor de la Manchester United. Dar chiar şi aşa am mai avut acea ocazie a lui Bîrligea. Eu sunt mândru de jucători pentru că nu a fost uşor deloc azi", a adăugat antrenorul cipriot.

Pe cine ar dori în play-off

Elias Charalambous a menţionat că nu are nicio preferinţă în ceea ce priveşte următorul adversar din Europa League. "Vom vedea care va fi următorul nostru adversar şi vom încerca să ajungem în faza următoare a competiţiei. Nu am nicio preferinţă la tragerea la sorţi", a precizat Charalambous, conform Agerpres.

