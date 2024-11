Rezultate alegeri SUA 2024. Cine o să fie următorul lider al lumii libere, Trump sau Harris

Update 20:00 (5 noiembrie): Preşedintele american în exerciţiu, Joe Biden urmăreşte evenimentele de la Casa Albă, dar nu are în program vreo apariţie publică.

Membrii echipei sale au declarat pentru postul de televiziune CNN că Biden şi soţia sa, Jill, intenţionează să urmărească alegerile împreună cu personalul său de la reşedinţa Casei Albe.

Știrea inițială

Trump a votat în jurul orei 18:50 (ora României) într-o secție din Florida. Kamala Harris a votat zilele trecute prin corespondență.

Cum funcționează Colegiul electoral

Președintele Statelor Unite este ales printr-un proces indirect, cunoscut sub numele de Colegiul electoral (Electoral College). În acest sistem, voturile cetățenilor determină cum sunt alocate voturile electorale ale fiecărui stat. În total, există 538 de electori în Colegiul electoral, iar un candidat trebuie să obțină cel puțin 270 de voturi electorale pentru a câștiga președinția.

Articolul 2, secțiunea 1, clauza a 2-a a Constituției Statelor Unite ale Americii desemnează numărul de electori pe care fiecare stat al Uniunii trebuie să-l aibă și modul în care fiecare legislatură statală își poate alege propriii electori.

Fiecare stat are un număr specific de electori, bazat pe numărul de reprezentanți din Congres (două locuri în Senat, plus un număr variabil de locuri în Camera Reprezentanților). Astfel, statele mai populate, cum ar fi California și Texas, au mai mulți electori, în timp ce statele mici, precum Wyoming, au doar trei electori.

Câți electori are fiecare stat

California are 54 de voturi electorale.

de voturi electorale. Texas are 40 de voturi electorale.

de voturi electorale. Florida are 30 de voturi electorale.

de voturi electorale. New York are 28 de voturi electorale.

de voturi electorale. Illinois are 19 voturi electorale.

voturi electorale. Pennsylvania are 19 voturi electorale.

voturi electorale. Ohio are 17 voturi electorale.

voturi electorale. Georgia are 16 voturi electorale.

voturi electorale. North Carolina are 16 voturi electorale.

voturi electorale. Michigan are 15 voturi electorale.

voturi electorale. New Jersey are 14 voturi electorale.

voturi electorale. Virginia are 13 voturi electorale.

voturi electorale. Washington are 12 voturi electorale.

voturi electorale. Arizona are 11 voturi electorale.

voturi electorale. Indiana are 11 voturi electorale.

voturi electorale. Massachusetts are 11 voturi electorale.

voturi electorale. Tennessee are 11 voturi electorale.

voturi electorale. Colorado are 10 voturi electorale.

voturi electorale. Maryland are 10 voturi electorale.

voturi electorale. Minnesota are 10 voturi electorale.

voturi electorale. Missouri are 10 voturi electorale.

voturi electorale. Wisconsin are 10 voturi electorale.

voturi electorale. Alabama are 9 voturi electorale.

voturi electorale. South Carolina are 9 voturi electorale.

voturi electorale. Kentucky are 8 voturi electorale.

voturi electorale. Louisiana are 8 voturi electorale.

voturi electorale. Oregon are 8 voturi electorale.

voturi electorale. Connecticut are 7 voturi electorale.

voturi electorale. Oklahoma are 7 voturi electorale.

voturi electorale. Arkansas are 6 voturi electorale.

voturi electorale. Iowa are 6 voturi electorale.

voturi electorale. Kansas are 6 voturi electorale.

voturi electorale. Mississippi are 6 voturi electorale.

voturi electorale. Nevada are 6 voturi electorale.

voturi electorale. Utah are 6 voturi electorale.

voturi electorale. Nebraska are 5 voturi electorale.

voturi electorale. New Mexico are 5 voturi electorale.

voturi electorale. Hawaii are 4 voturi electorale.

voturi electorale. Idaho are 4 voturi electorale.

voturi electorale. Maine are 4 voturi electorale.

voturi electorale. Montana are 4 voturi electorale.

voturi electorale. New Hampshire are 4 voturi electorale.

voturi electorale. Rhode Island are 4 voturi electorale.

voturi electorale. West Virginia are 4 voturi electorale.

voturi electorale. Alaska are 3 voturi electorale.

voturi electorale. Delaware are 3 voturi electorale.

voturi electorale. Districtul Columbia are 3 voturi electorale.

voturi electorale. North Dakota are 3 voturi electorale.

voturi electorale. South Dakota are 3 voturi electorale.

voturi electorale. Vermont are 3 voturi electorale.

voturi electorale. Wyoming are 3 voturi electorale.

În aproape toate statele, candidatul care câștigă majoritatea voturilor populare primește toate voturile electorale ale statului respectiv. Excepțiile sunt statele Maine și Nebraska, care alocă voturile parțial, în funcție de rezultatele din fiecare district electoral.

Au existat totuși cazuri când candidații au câștigat președinția fără a obține majoritatea voturilor la nivel național.

Votul anticipat, votul prin corespondență și votul în ziua alegerilor

Alegerile prezidențiale din SUA au loc în prima marți a lunii noiembrie. Cetățenii pot vota în diverse moduri.

Un număr tot mai mare de alegători americani votează înainte de ziua alegerilor, fie personal, la centrele de vot deschise anticipat, fie prin corespondență. În acest an, peste 82 de milioane de voturi au fost deja exprimate înainte de ziua alegerilor.

Cei care votează în persoană își exprimă votul la secțiile de votare locale. Orele de deschidere și închidere ale secțiilor variază de la stat la stat.

Votul prin corespondență a devenit o opțiune populară în rândul americanilor, dar a adus și o serie de controverse. Numărarea voturilor prin corespondență a fost îndelung dezbătută în alegerile din 2020, când candidatul republican a susținut că întârzierile și procesarea ulterioară a acestor voturi a condus la fraudă.

În 2024, sunt așteptate din nou posibile întârzieri, mai ales în statele cu populație mare și numeroase voturi exprimate prin corespondență.

Așa-numitele swing-states pot decide soarta alegerilor

Statele americane sunt împărțite, în general, în state care votează tradițional cu democrații sau republicanii, dar există câteva state unde rezultatul este imprevizibil, denumite „state indecise” sau „swing states”.

Swing-states sunt, în mod tradițional, potrivit analiștilor, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina de Nord, Pennsylvania și Wisconsin. Datorită structurii Colegiului electoral, rezultatul în aceste state poate determina învingătorul la nivel național.

Când vom afla rezultatele

Numărarea voturilor începe imediat după închiderea urnelor. Unele televiziuni americane pot prognoza rapid un câștigător în statele unde rezultatele sunt previzibile, dar în statele „swing”, procesul este mai îndelungat.

Pot exista chiar și contestații și renumărări în cazuri de rezultate foarte strânse, ceea ce poate prelungi procesul final de validare a rezultatelor.

Potrivit AP News, urnele sunt așteptate să se închidă la următoarele ore (ora locală a României):

2 AM: Georgia, Indiana, Kentucky, South Carolina, Vermont, Virginia

2:30 AM: North Carolina, Ohio, West Virginia

3:00 AM: Alabama, Connecticut, Delaware, Washington DC, Florida, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee

3:30 AM: Arkansas

4:00 AM: Arizona, Colorado, Iowa, Kansas, Louisiana, Michigan, Minnesota, Nebraska, New Mexico, New York, North Dakota, South Dakota, Texas, Wisconsin, Wyoming,

5 AM: Montana, Nevada, Utah

6 AM: California, Idaho, Oregon, Washington

7 AM: Alaska, Hawaii

