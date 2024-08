Rezoluție de susținere pentru Ciolacu. Când se va face anunțul pentru prezidențiale 2024

Când? Președintele PSD nu va face un asemenea anunț până nu va discuta cu fiecare președinte de filială în parte. „De când este el președinte de partid, deciziile s-au luat în cadrul partidului. În perioada următoare, Marcel Ciolacu va lua contact cu toți președinții de filiale. Apoi, în funcție de discuțiile respective pe o eventuală candidatură a lui... va apărea și anunțul dumnealui. Cel mai târziu pe 22 august, sau poate și mai devreme, vom avea un anunț”, a zis Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvânt al PSD.

„Noi am transmis o rezoluție de susținere a domnului Ciolacu în funcția de președinte al PSD”, a mai Lucian Romașcanu.

Marcel Ciolacu va fi un preşedinte care va uni toţi românii şi el este soluţia pentru PSD, a declarat, luni, secretarul general al formaţiunii, Paul Stănescu.



„Marcel Ciolacu stă cel mai bine în toate sondajele şi nu depinde doare de dânsul să hotărască, dar eu cred că Marcel Ciolacu are toate şansele să fie preşedintele României şi are şi calităţi care să-l poată propulsa să obţină această funcţie. (...) Marcel Ciolacu are calităţi de premier, poate sunt subiectiv, dar eu asta cred. Are o inteligenţă peste medie, Marcel Ciolacu este structurat ca un om bun. Pe Marcel Ciolacu niciodată nu l-am văzut tentat să facă rău cuiva şi cred că Marcel Ciolacu va fi cred un preşedinte care va uni toţi românii. (...) La Congres se va candida printr-o moţiune, eu cred că Marcel Ciolacu sută la sută va fi ales preşedintele PSD şi Marcel Ciolacu rămâne să decidă dumnealui dacă va candida sau nu va candida la prezidenţiale. Ne gândim, dacă domnul Ciolacu nu va face acest lucru (nu va candida - n.r.). Dar eu cred ca soluţia pentru PSD este Marcel Ciolacu", a afirmat Stănescu în urmă cu câteva zile.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a publicat modelele listelor susţinătorilor la alegerile prezidenţiale şi la cele pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2024, care vor putea fi accesate pe pagina web a instituţiei, www.roaep.ro, precizând că pot fi strânse semnături pentru susţinerea candidaturilor la aceste alegeri.

AEP informează că, în urma publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii Guvernului nr. 755/2024 şi a Hotărârii Guvernului nr. 756/2024, pot fi strânse semnături pentru susţinerea unei candidaturi la alegerile prezidenţiale şi parlamentare.



"De asemenea, menţionăm că un alegător poate susţine mai mulţi candidaţi la alegerile pentru Preşedintele României din 24 noiembrie 2024, respectiv poate susţine mai multe liste de candidaţi sau candidaţi independenţi la alegerile parlamentare din data de 1 decembrie", mai arată AEP.

