Rețetă ardei umpluți. Ana Toma, specialistă în nutriție: Vă spun secretul meu / foto

În rândurile de mai jos, găsiți o rețetă de ardei umpluți propusă de Ana Toma pentru DC News.

„500 grame piept de pui/curcan



100 grame orez integral



1 ceapă mare



3 ardei grași



2 linguri de pastă de roșii





Sfatul meu este să evităm carnea tocată din comerț pentru că, în acel mix se folosește zgârciul, grăsimea și pielea de la păsări.

Mod de preparare:

Este de preferat să cumpărăm piept de pui/curcan pe care să îl tocăm în casă. Ulterior îl amestecăm cu orezul și ceapa mărunțită și condimente după gust. Umplem ardeii și îi punem într-un recipient ce poate fi folosit în cuptor. Adăugăm o cană de apă și pasta de roșii. Lăsăm totul la cuptor, la foc potrivit, timp de aproximativ 2 ore.



Ardeii umpluți pot fi o soluție potrivită atât pentru cei care folosesc metoda "meal prep", fiind un fel de mâncare ce poate fi păstrat câteva zile în frigider, dar poate și fi împărțit cu întreaga familie.



Pentru o viață sănătoasă nu trebuie să renunțăm la mâncărurile ce ne amintesc de copilărie. Ci doar să le adaptăm puțin, așa cum am făcut în cazul de față: am renunțat la ceapa călită în ulei, nu am adăugat făină. Nu uitați secretul meu: Am folosit o carne mai slabă. Poftă bună!”, a transmis Ana Toma pentru cititorii DC News.

